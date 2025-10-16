元歌舞伎町ナンバー1キャバ嬢で実業家の愛沢えみりさんが2025年10月15日にYouTube動画を公開し、子どもの父親について言及した。

「スルーするのも変なんですけど」

未婚シングルマザーの愛沢さん。24年に第一子、25年8月に第二子の誕生を公表していたが、子どもの父親については明かされていない。

15日に公開された「よく来る質問に回答します！」という動画では、愛沢さんの元に寄せられた質問をスタッフが読み上げて、愛沢さんが回答するという趣旨になっており、その中で、「パパ系の質問」について触れる場面があった。

愛沢さんは「スルーするのも変なんですけど、あんまり私がペラペラ喋ってもな、っていうのと......」と言葉を濁しつつ、「パートナーって私にとってのパートナーだと思うので、ちょっとどうだろう。難しいよね、そこって」と話した。

一方、愛沢さんは「まあ、パパママとしていい関係ですね」と男性との関係が良好であること、そして、子どもとも会っていることを明かした。

「いまはすごいいい形」

しかし、子どもと会う頻度や関わり方については「相手のこともある」として濁し、「いつかお伝えできたとしてもリアルタイムではないな」「何があるか分からないじゃない、この先」と説明した。

愛沢さんは、「ひとつ言えるのが、いまはすごいいい形だなみたいなのは思います」と明かしつつ、相手男性との関係については「子どもにとってパパママだけど、『じゃあ私にとってパートナーなの？』って言われると、なんかそこの線引きって難しくない？」と苦笑い。

また、「婚姻関係そもそもないし、彼氏でもないし。パートナーって言われても分からない。もうなんかチーム、チームです」と話していた。