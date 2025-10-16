

岡山県提供（シカのスジ肉カレー）

岡山県は鳥獣被害防止の一環として、捕獲したシカやイノシシの利活用を推進するため、「おかやまジビエフェア2025」を開催します。 フェアに参加している20の飲食店でジビエメニューを注文し、店舗掲載のQRコードからアンケートに回答すると、抽選でプレゼントが当たります。期間は2025年11月1日～2026年2月15日です。

県は、ジビエのおいしさを知ってもらうことで消費拡大を図り、駆除につなげていきたいとしています。

〈参加店〉

・プレヴナン（岡山市）

・Osteria aon（岡山市）

・ヴィネット（岡山市）

・水辺の石窯キッチン（倉敷市）

・おかやまジビエみなみ（新見市）

・下湯原温泉ひまわり館（真庭市）

・道の駅「彩菜茶屋」（美作市）

・Gourmand Sonowa（岡山市）

・Eats＆CafeBar Craft（岡山市）

・たけべ八幡温泉（岡山市）

・レストランプルミエ（倉敷市）

・味の庄 伯備（新見市）

・粋呑房（真庭市）

・BASE101％ -NISHIAWAKURA-（西粟倉村）

・ハレまち酒場 我流たつみ幸町店（岡山市）

・KAKKY’s BAR（岡山市）

・+1 Organic cafe ＆ market（岡山市）

・キジトラ招福堂（井原市）

・道の駅「鯉が窪」（新見市）

・ガレット専門店「びいどろ亭」（美作市）

〈賞品〉

・A賞：ジビエ焼肉セット（8名）

・B賞：岡山県産米5㎏（4名）

・C賞：商品券3000円分（8名）