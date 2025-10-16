「おかやまジビエフェア2025」11月1日から 認知度向上と消費拡大を 岡山
岡山県提供（シカのスジ肉カレー）
岡山県は鳥獣被害防止の一環として、捕獲したシカやイノシシの利活用を推進するため、「おかやまジビエフェア2025」を開催します。 フェアに参加している20の飲食店でジビエメニューを注文し、店舗掲載のQRコードからアンケートに回答すると、抽選でプレゼントが当たります。期間は2025年11月1日～2026年2月15日です。
県は、ジビエのおいしさを知ってもらうことで消費拡大を図り、駆除につなげていきたいとしています。
〈参加店〉
・プレヴナン（岡山市）
・Osteria aon（岡山市）
・ヴィネット（岡山市）
・水辺の石窯キッチン（倉敷市）
・おかやまジビエみなみ（新見市）
・下湯原温泉ひまわり館（真庭市）
・道の駅「彩菜茶屋」（美作市）
・Gourmand Sonowa（岡山市）
・Eats＆CafeBar Craft（岡山市）
・たけべ八幡温泉（岡山市）
・レストランプルミエ（倉敷市）
・味の庄 伯備（新見市）
・粋呑房（真庭市）
・BASE101％ -NISHIAWAKURA-（西粟倉村）
・ハレまち酒場 我流たつみ幸町店（岡山市）
・KAKKY’s BAR（岡山市）
・+1 Organic cafe ＆ market（岡山市）
・キジトラ招福堂（井原市）
・道の駅「鯉が窪」（新見市）
・ガレット専門店「びいどろ亭」（美作市）
〈賞品〉
・A賞：ジビエ焼肉セット（8名）
・B賞：岡山県産米5㎏（4名）
・C賞：商品券3000円分（8名）