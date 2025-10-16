＼2026年もやります「猫の日」特別編成／今回もＢＳテレ東とCREAがコラボ！「かわいいニャングランプリ」募集スタート＼特別番組MCは中尾明慶＆前田敦子／



「今夜決定！かわいいニャングランプリ ～ＢＳテレ東×CREAコラボ～」

MC：中尾明慶、前田敦子

『CREA』2024年夏号「猫のいる毎日は。」表紙 ©文藝春秋

猫と猫好きな視聴者に寄り添う放送局を目指すＢＳテレ東は、毎年2月22日の猫の日限定で「ＢＳキャッ東」に改名し、朝から晩まで猫まみれの特別編成を行っています。

９回目となる2026年も、前年に引き続き雑誌『CREA』の人気企画「かわいいニャングランプリ」とのコラボと、特別番組の放送が決定しました！





CREAは、1989年に株式会社文藝春秋より創刊し、昨年11月に創刊35周年を迎えた女性誌です。1998年に日本の女性誌ではじめて「猫」を特集したパイオニア的存在であり、毎年２月にはCREA WEB にて「猫」特集を公開。「 かわいい ニャン グラン プリ」は、同サイトで2021年にスタートした人気の読者投稿型の ランキング 企画です。2025年2月22日には、ＢＳテレ東とCREAが初めてコラボし特別番組「今夜決定！ かわいい ニャン グラン プリ～ＢＳテレ東×CREAコラボ～」を放送。受賞作品をCREA WEBと同時にＢＳテレ東の特別番組で発表し、 雑誌 ・WEB媒体と テレビ 番組を横断して展開する試みを実現しました。ＢＳテレ東では2026年2月22日（日）の猫の日にも、前年に引き続き、特別番組「今夜決定！ かわいい ニャン グラン プリ～ＢＳテレ東×CREAコラボ～」の放送を決定！ 愛猫の写真と動画の募集を開始しました。応募作品はCREA WEBに掲載されるとともに、各部門の グラン プリ作品を中心に番組にて紹介されます。

■企画概要

「かわいいニャングランプリ」

投稿期間：2025年10月16日（木）10:00 ～ 2026年1月11日（日）23:59

詳細は

番組公式サイト：https://www.bs-tvtokyo.co.jp/nyangp/

CREA WEB：https://crea.bunshun.jp/articles/-/55679



■番組概要

【タイトル】「今夜決定！かわいいニャングランプリ～ＢＳテレ東×CREAコラボ～」

【放送日時】2026年2月22 日（日）放送時間未定

【MC】中尾明慶、前田敦子



≪出演者コメント≫

MC：中尾明慶

前回はスタジオにも可愛い猫ちゃん達が遊びに来てくれて癒やしの時間でした。

今回はよりパワーアップした癒やしを皆さんにお届けできるように頑張りたいと思います！

ぜひ見てください。



MC：前田敦子

今回も可愛いネコちゃんに会えるのを楽しみにしています！

たくさん応募してください！



2025年に放送した特別番組の、再放送も決定しました！

「今夜決定！かわいいニャングランプリ～ＢＳテレ東×CREAコラボ～」（再）

放送日時：2025年10月18日（土）午後4時～5時

MC:中尾明慶、前田敦子 ゲスト：名取裕子、藤森慎吾 進行：田粼さくら





さらに、ＢＳテレ東では2026年「猫の日」に向けて、この10月からは猫好きのための番組「ねこにずむ」を毎月1回放送します。



■番組概要

【タイトル】「ねこにずむ～猫を愛するすべてのみなさまへ～」

【放送日時】2025年10月18日（土）夕方5時～5時30分 ※以降 毎月1回放送

【出演者】カミナリ、鈴木えみ

【番組公式サイト】https://www.bs-tvtokyo.co.jp/nekonism/

【内容】猫を愛するすべてのみなさまへ送る猫満載の情報バラエティ！とにかく猫が好き！カミナリと鈴木えみがゲストと愛情たっぷり猫トークを展開！「SNSで話題の猫動画」を厳選し、猫の思いを吹き込んだ「猫動画アテレコ選手権」もみどころ！



2026年「猫の日」も、ＢＳテレ東にご期待ください！

「ＢＳテレ東開局25周年記念企画 ＢＳキャッ東 猫の日2026」

【放送日時】2026年2月22日（日）

【放送局】ＢＳテレ東（BS⑦ch）／ＢＳテレ東４Ｋ（4Ｋ⑦ch）

【ＢＳキャッ東公式ＨＰ】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/catday2026/

【ＢＳキャッ東公式Ｘ】https://twitter.com/bscat7ch

【ＢＳキャッ東公式Instagram】https://www.instagram.com/bscat7ch/

【ＢＳテレ東公式Ｘ】https://twitter.com/BS7ch_PR