「米倉涼子はいずれ消える運命だった…」薬物疑惑前、視聴率女王が苦しんでいた「個人事務所の困窮ぶり」

人気ドラマ『ドクターX』（テレビ朝日系）の大門未知子役などで知られる人気女優、米倉涼子（50歳）に薬物疑惑が浮上、“ガサ入れ”報道が世間に波紋を広げている。

10月11日、『週刊文春』が報じたところによれば、今年6月下旬、米倉が厚労省関東信越厚生局麻薬取締部、通称「マトリ」の捜査対象になっているとの情報をキャッチ。麻薬取締法違反容疑で捜査が進められており、すでに8月20日には、米倉の自宅マンションへのガサ入れも済んでいるとのことだ。

いまだ証拠不十分であり、逃亡や証拠隠滅の恐れはないためか、米倉の身柄の拘束には至っていないが、米倉自身、ここしばらく出席予定だったイベントやアンバサダー就任を辞退・キャンセルするなど、表舞台に姿を見せていない。

昨年のイベントで見せた「熱量」

今回の疑惑に関して、「もし薬物を本当に使っていたならば」と前置きしていた上で、業界関係者が口々に語るのは「個人事務所の運営が想像以上に厳しく、それが大きなストレスだったのでは」という指摘だ。

「西田さんもそこ（作品）に生きていますし、見納めてほしい。12年間の絆の集大成です」

ちょうど１年前の‘24年10月31日、米倉は主演映画『劇場版ドクターX FINAL』（同年12月6日公開）のイベントに出席。そこで共演者の故・西田敏行（享年76）について言及しつつ、涙ながらに観客に向かってアピールした。

実は米倉は「地上波卒業」を見込んで、この作品に相当な熱量をかけて臨んでいたという。

「主演作は多いものの、世間的に米倉の代表作といえば『ドクターX』しかありません。'25年以降、新しい役にも挑戦していくために、この劇場版で“有終の美”を飾りたかったのでしょう。公開の4ヵ月前から映画のPR活動をしていたほどです」（大手スポーツ紙デスク）

有料ファンクラブに人が集まらず…

ここ数年、『ドクターX』以外の女優業といえば『新聞記者』（'22年）と『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』（'23年）のみ。どちらも配信作品だ。地上波でドラマ出演がない背景は、米倉の意図というより局側の「懐事情」が関係している。

「米倉のギャラは『1話500万円』と破格の金額なので、どの局も費用対効果を考えると払えません。だから、資金が潤沢で出演料を払える配信系サービスの作品に出演しているのでしょう」（同前）

実際、'26年2月には『エンジェルフライト』の続編がPrime Video（プライムビデオ）で世界配信されることが決定していた。製作費は数十億円規模とも言われており、業界内では「ドクターXに続く米倉の顔になる作品だ」との前評判だったという。

ゆえに《絶対に失敗しない》というプレッシャーは間違いなくあっただろう。くわえて米倉を苦しめていたのが「個人事務所の困窮ぶり」だ。

「'20年に古巣・オスカーから独立、個人事務所を立ち上げた米倉ですが、想定以上に有料ファンクラブに人が集まらず、運営が厳しかったようです。個人事務所とはいえ、多くのスタッフを雇っているので、諸経費も重くのしかかる。こうした事情があって、本人としても高額ギャラを譲ることができずにいました」

個人事務所は、仕事の幅が広がり、収入が増える可能性もあるが、一方でその重圧も計り知れない。 業務の疲れやプレッシャーから思わず――真相はどうであれ、米倉本人からの説明が待ち遠しいばかりだ。

