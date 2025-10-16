「メスの犬」や「等身大の少女」の人形が続々と…中国の「ラブドール工場」で目撃した「衝撃の光景」

人は「人以外」と愛し合うことはできるのか？ 人間と動物との性愛を描く『聖なるズー』で鮮烈なデビューを果たしたノンフィクションライター・濱野ちひろさんが次に選んだテーマは「人と無機物のセックス」。10月16日発売の話題作『無機的な恋人たち』より一部を抜粋して、紹介する。

中国には数十社のラブドールメーカーがある。なかでも、品質と価格のバランスの良さ、デザイン性の高さなどから人気を集めているのがZELEX（ジーレックス）社のラブドールだ。濱野さんは中国最南端の大都市、広東州・広州からさらに南へ向かった中山という街にある、ジーレックス社へと向かった。同社CEOである王さんと韋さんが出迎えてくれた。

手足のないラブドール

ジーレックス社には一風変わったラブドールのシリーズがある。トルソ型のラブドールである。両腕はなく肩まで、脚も太ももまでしかない。この商品の目的を聞くと、王さんは言った。

「ビギナーズ用の製品としておすすめしています。セックスのための必要な機能、つまり体幹や胸、お尻、膣などは残しつつ、腕や脚がないので全身のものと比べて安いからです。このドールを買って、自分の期待する満足感が得られるかどうか試してみてほしいのです。身体障害に対するフェティッシュを満足させようとしているわけではありません」

この考え方からも王さんや韋さんが等身大人形を、いかに性的快感をもたらす道具としてのみ捉えているかよくわかる。ちなみに私はトルソ型ラブドールの存在をデイブキャットらからは一切聞かなかった。ジーレックス社の販売サイトを覗いて知ったのである。

「匿名の問い合わせ」として押し寄せる欲望

「ところで顧客からはアナルセックスへの興味が多く寄せられています。ドールのアナルが使えるかどうかの問い合わせが多いんです。現実の世界ではできないアナルセックスや３Ｐといったプレイへの願望を叶えるために、また、現実でレイプ事件を起こしたくないがためにドールを購入するお客さんもいる」

この王さんの発言には、私のフィールドリサーチでは到達できない視点があると見ていい。「僕はドールをパートナーとして愛している」と断言できる人にほど、リサーチへの協力が得られやすい。なぜなら「愛」という物語は語りやすく、理解もされやすいからだ。いっぽうで、抑えられない、ときに暴力的な欲求を抱え、それをコントロールするために等身大人形を持っているという人がいたとしても、その個人的な話を私に打ち明けてくれる可能性はごく低い。どんなリサーチもそうだが、語ってくれる人にしか調査者は話を聞くことができない。調査を受けることで危険を被ると感じる人は決して私の前には現れない。

人間の代わりとしてではなく、人形としてのパートナーを愛しているのだという物語は、多くの人にとって安全である。だがそれ以外の欲望は抑えつけられていて、しかし現実にはれっきと存在し、王さんらのところへ匿名の問い合わせという形で押し寄せてくる。

「実は、犬のドールをつくってほしいという要望が去年、ヨーロッパであったんです。どういうことかと思ったけれども、つくったんです。メスの犬です」

そう言って王さんは黒い中型犬のドールの写真を見せてくれた。本物と見紛うつくりである。

「驚いたことに、これがヨーロッパで売れていくんです。年間、数十体」

おそらくヨーロッパの動物性愛者と思しき人物からの要望だろう。動物性愛者のなかで本物の犬を飼えない人かもしれない。あるいは動物性愛者ではなく、犬への暴力的な性的興味を抱えこんでいる人かもしれない。

私のドイツにおける動物性愛者へのリサーチでは、犬に対してパーソナリティを認め、パートナーとして愛している人々の話をよく聞くことができた。そのなかでも、オスの犬をパートナーとし、オスの犬からペニスを挿入される側の男性からの証言がもっとも多く取れた。これは、そのケースが一般的な性的暴力や虐待のイメージから遠いと考えられるためだと私は推測している。

いっぽうで、メスの犬にペニスを挿入する側の男性には、ほとんど出会えなかったばかりか、出会えたとしてもなかなか自身のセックスを語ってもらえなかった。彼らはそれが犬に対する性的暴力だと認識される恐怖を抱えているため、とくに口が重いのだ。彼らのように自身の性を隠さざるを得ない人々が、王さんにメスの犬のドールをつくってくれるようリクエストするのかもしれない。

等身大の少女の人形

同様のことが等身大人形にも起きている。韋さんは「なるべくつくりたくない」と言ったが、工場には複数の少女の等身大人形が吊り下げられ、出荷されるのを待っていた。小児性愛者の隠された欲望の行き先がこの等身大の少女の人形たちなのだろう。

小児性愛が特に危険視されている欧米圏では、一般の人々からだけでなく動物性愛者からもドール・ユーザーからも小児性愛者は忌み嫌われている。理由はひとつには小児性愛者と同一視されたくないから、というものがある。等身大人形のコミュニティでは人形の写真をSNSに掲載するが、それが幼く見えた場合には、批判が殺到する。その写真に写る子ども風の等身大人形の持ち主がコミュニティから除外されることも少なくない。それほどに小児性愛者は忌避されている。だからこそ、私のような調査者の前には彼らは決して現れない。だがその欲望の存在は王さんと韋さんの工場に行けば明白である。社会的に許されざる性衝動が等身大人形で抑え込めるのかについては議論の余地があり、それに関する研究もまだまだ少ないのが現状だ。

