マクドナルド、人気対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」と初コラボ CM放映開始＆新商品7種登場
【モデルプレス＝2025/10/16】日本マクドナルドは、対戦格闘ゲームシリーズ「ストリートファイター」と初のコラボレーションとなるキャンペーンを開始。ゲームに登場する人気キャラクターを彷彿とさせるような「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」ほか全7商品を、10月22日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。
◆マクドナルド「ストリートファイター」とコラボ
マクドナルドの人気バーガー「てりやきマックバーガー」、「チキンフィレオ」、「ダブルチーズバーガー」と、1987年の登場から38周年を迎えた「ストリートファイター」シリーズが初のコラボレーションし、ゲーム内に登場するキャラクターをイメージした「ストリートバーガーズ」として期間限定で登場。新商品「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」は道着を着用したメインキャラクターのリュウをイメージし、てりやきマックバーガーに、ローストガーリックとたまり醤油のうま味が特長の焦がしにんにくマヨと、ぷるぷるのたまごを合わせた。
さらに、朝からダブチを味わえる朝マック（R）「ダブチソーセージマフィン」や、コンソメのうま味で食べ進めたくなる味わいの新商品「シャカシャカポテト やみつきコンソメ味」、りんごの果汁を使用した炭酸エナジードリンクの新商品「マックフィズ みなぎるエナジー」「マックフロート みなぎるエナジー」（※それぞれりんご果汁1％使用）も登場。バーガー／マフィンはストリートファイターコラボパッケージでの提供、さらに、マックフィズ／マックフロートではコラボカップも数量限定で用意されている。
◆「ストリートファイター」キャラクター、マクドナルド新CMに登場
10月21日から放映開始の新テレビCM「ストリートバーガーズ『うまいやつに会いに行く。』篇 」では、ヒットを記録した「ストリートファイターII」のゲームステージにマクドナルドが登場し、リュウ、春麗、ケンの3キャラクターが、マクドナルドをイメージさせる衣装をまとったコラボレーション限定キャラクターの“ベガ・スマイル”と対戦する、どこか懐かしいアニメーション映像に。さらに、最新作「ストリートファイター6』」でコラボを記念したオリジナルカラー衣装の無料配布や、X（旧Twitter）キャンペーンなどの各種施策も登場する。
◆コラボ記念「ストリートファイター6」限定企画も
「ストリートバーガーズ」の販売を記念し、2023年より販売開始となった対戦格闘ゲーム「ストリートファイターズ6」内で使用可能な「ベガ」のコスチュームOutfit 2特別カラーをコラボ期間内にログインしたプレイヤー全員に特別コラボアイテムとして配布。また、「ストリートファイター6」の「バトルハブ」内で投票イベント「マクドナルドの人気バーガー選挙！」を開催。バトルハブ内にいる「エターニティ」に話しかけて投票。どのバーガーに軍配が上がるのか。（modelpress編集部）
