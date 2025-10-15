チューリップから着想を得た...！【MARNI】の新作バッグ「TULIPEA（チューリペア）」が登場

10月15日よりMARNI（マルニ）の新作バッグ「TULIPEA」シリーズが発売！コロンとしたシルエットが愛らしく、クラシカルなムードがこの秋にぴったりなアイテムです。3種類のサイズ展開があるので、気分やお出かけ場所、好みにあわせて好きなバッグを選んでみては...？

コロンとしたシルエットが愛らしい【MARNI】のTULIPEAが登場

チューリップにインスピレーションを得た新作バッグ「TULIPEA（チューリペア）」。繊細なつぼみのように愛らしく、 持つだけで絵になる曲線美のバッグ♡

コンパクトサイズならバランスがとりやすく、おしゃれオーラをまとえるラージサイズもおすすめ。なんにでもあわせやすいデザインなのに存在感は別格なのです！

Item ラージバッグ（26×40×26cm）

ソフトなスエードとしなやかなパイソンプリントレザーを使用したラージバッグ。ヴィンテージなムード漂うヘビ柄がアクセント。

ラージバッグ（26×40×26cm）412,500円／MARNI（マルニ ジャパン クライアントサービス）

Item イーストウエストバッグ（19×32×13cm）

ソフトスエードを使用したショッパーバッグ。しゃれ感マシマシな長いショルダーが印象的。 

イーストウエストバッグ（19×32×13cm）317,900円／MARNI（マルニ ジャパン クライアントサービス）

Item スモールバッグ（19×24×16cm）

しなやかなスエード製のスモールバッグ。コンパクトなのに収納力がバツグン♡

スモールバッグ（19×24×16cm）295,900円 ／MARNI（マルニ ジャパン クライアントサービス）

Photograph_ Mana Hayashi

※バッグのサイズは（タテ×ヨコ×マチcm）で編集部調べです。

Ray編集部 副編集長 小田和希子