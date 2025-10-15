チューリップから着想を得た...！【MARNI】の新作バッグ「TULIPEA（チューリペア）」が登場
10月15日よりMARNI（マルニ）の新作バッグ「TULIPEA」シリーズが発売！コロンとしたシルエットが愛らしく、クラシカルなムードがこの秋にぴったりなアイテムです。3種類のサイズ展開があるので、気分やお出かけ場所、好みにあわせて好きなバッグを選んでみては...？
チューリップにインスピレーションを得た新作バッグ「TULIPEA（チューリペア）」。繊細なつぼみのように愛らしく、 持つだけで絵になる曲線美のバッグ♡
コンパクトサイズならバランスがとりやすく、おしゃれオーラをまとえるラージサイズもおすすめ。なんにでもあわせやすいデザインなのに存在感は別格なのです！
Item ラージバッグ（26×40×26cm）
ソフトなスエードとしなやかなパイソンプリントレザーを使用したラージバッグ。ヴィンテージなムード漂うヘビ柄がアクセント。
Item イーストウエストバッグ（19×32×13cm）
ソフトスエードを使用したショッパーバッグ。しゃれ感マシマシな長いショルダーが印象的。
Item スモールバッグ（19×24×16cm）
しなやかなスエード製のスモールバッグ。コンパクトなのに収納力がバツグン♡
Photograph_ Mana Hayashi
※バッグのサイズは（タテ×ヨコ×マチcm）で編集部調べです。
Ray編集部 副編集長 小田和希子