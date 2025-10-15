【ファミマ】たべる牧場ミルク“アレンジレシピ”をやす子も絶賛「うまっ！これヤバ！」

三宅健さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【12万いいね】TikTokで大バズりしたコンビニアレンジを実食！』という動画をアップ。動画では、三宅さんとやす子さんが、SNSでバスっている『ファミリーマート』の商品を掛け合わせて作るアレンジレシピを紹介してくれました。今回は、この中で、やす子さんと三宅さんが揃って大絶賛した“アイスのアレンジ”をご紹介します♪

レシピで使用されたファミリーマートの商品はこの2つ！

◼︎ミルクアイス×ココアビスケット

ファミリーマート / 赤城 たべる牧場ミルク 税込248円（公式サイトへ）

ファミリーマート / ひとくちサイズのノアールミニ 税込138円（公式サイトへ）

ファミリーマート限定発売の北海道産牛乳と北海道産生クリームを使用したミルクアイスと、バニラクリームをサンドしたココア風味のビスケットを使用。

レシピは簡単！アイスのカップの中にビスケットを入れて、スプーンで砕きながら混ぜるだけです♪

TikTokでは、約1.5万以上の“いいね”がついているレシピなんだとか。

◼︎2人揃って大絶賛！

一口食べたやす子さんは「うまっ！これヤバ！」と驚き、三宅さんも「これ最高！考えた人天才だ」と絶賛。

また、やす子さんは「砕き具合も自分で調節できるからいい」と、食感も楽しめると教えてくれました♪

その後、この日紹介したアレンジレシピの中で、お2人ともこのアイスのアレンジが1番だったとコメントし、やす子さんは「ダントツこれ！」と話していました。

ファミリーマートで手軽に買える商品なので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか？

■動画もチェック

動画では、三宅さんとやす子さんが、他にもファミリーマートの商品を使ったアレンジレシピを試して感想を話す様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。