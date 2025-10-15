６日、周天聡さんが制作した花餑餑作品。（煙台＝新華社配信）

【新華社煙台10月15日】中国山東省で数百年にわたり受け継がれてきた小麦粉で作られた蒸し菓子「花餑餑」（かほつほつ）は、省級無形文化遺産に登録されている。「餑餑」とは饅頭（マントウ）、すなわち蒸しパンを意味する。「花餑餑」は通常の饅頭よりも数倍大きく、熟練の職人が生地をこねて鴛鴦（おしどり）や鯉、竜、鳳凰、寿桃（長寿を祝う桃）などの形を作り、蒸し上げる。冷ました後、色とりどりに着色し、生き生きとした「芸術品」に仕上げる。暮らしがますます良くなり、幸福に栄えるという意味が込められており、婚礼や長寿祝い、祭りや祝いの行事など、おめでたい場面で広く用いられる。

山東省煙台市出身の周天聡（しゅう・てんそう）さん（22）は、幼い頃から花餑餑に強く興味を引かれていた。小学5年生の時、学校で無形文化遺産の体験授業があり、初めて花餑餑作りに挑戦して以来、すっかりこの技術に魅了されてしまった。大学進学後、学内の無形文化遺産伝習サークルや博物館が、周さんにさらなるステップアップの機会を与えてくれた。周さんは大学の支援を受けて面塑（しんこ細工）工房を開き、毎週先生と共に学生たちに花餑餑制作を指導している。

周さんは「もっと独創的で、若さがほとばしるような作品を作りたい」と話す。周さんと同級生たちが作る作品には「簪花仕女（さんかしじょ、髪に花を挿した女性）」や伝統劇の青衣（歌唱を主とする女性の役柄）といった伝統的な人物像のほかに、若者に身近なアニメのキャラクターや周さんが考案したオリジナルキャラクターも登場する。将来的には、自身のブランドを立ち上げ、独自の文化的IP（知的財産）を確立したいと考えている。

周さんは今年8月、故郷で花餑餑店を起業した。開店直後から大勢のお客でにぎわった。今後は、花餑餑のDIY材料キットなども売り出したいとし、「見た目がきれいでおいしい」だけでなく、人と人との気持ちをつなぎ、喜びやポジティブなエネルギーを届けられるような花餑餑を作り、伝統的な花餑餑を縁起物の食品から若者に愛される文化的シンボルに育てたいと先を見据える。（記者/袁敏）

