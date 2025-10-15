マヨネーズとサツマイモを使ったサラダの作り方について、ドレッシングやマヨネーズを製造、販売するキユーピー（東京都渋谷区）が、公式インスタグラムアカウントで紹介しています。

キユーピーは「サツマイモがおいしい季節になりました」「マヨネーズのまろやかなコクがサツマイモの甘みを引き立て、箸が止まらない味わいに」と投稿。「サツマイモのチーズマヨサラダ」の材料や作り方について、次のように紹介しています。

【材料（2人分）】

・サツマイモ 3分の1本

・粉チーズ 大さじ2分の1

・黒コショウ 少々

・キユーピー マヨネーズ 大さじ1

【作り方】

（1）サツマイモは皮付きのまま、厚さ5ミリの斜め切りにした後、さらに細切りにし、水にさらして水気を切る。ぬれたまま耐熱容器にのせ、ふんわりとラップをかけ、レンジ（600ワット）で約1分30秒加熱し、粗熱を取る。

（2）ボウルに（1）を入れ、粉チーズと黒コショウを加えて、マヨネーズであえる。

投稿では他にも「サツマイモとレンコンとベーコンのマヨネーズ焼き」「ジャーマンスイートポテト」のレシピも紹介されており、インスタグラム上では「参考になりました」「おいしいレシピをありがとうございます」などの声が上がっています。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。