¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤Ë£µ¡½£±¤Ç²÷¾¡¡£ÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£¹²ó¤Þ¤Ç£±£±£±µå¤òÅê¤²¤Æ£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¢£·Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ç¤Ï£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£·²ó°ì»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÇË¤ëµ®½Å¤ÊÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡£ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï£´»î¹ç¤Ö¤ê¡¢£²£°ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£µ£µËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Á¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Î£µÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÂÇÎ¨£±³ä£´Ê¬£·ÎÒ¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËÂçÃ«¤Îà¼åÅÀá¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤Î£Ï£Ð£Ó¤Ï¥ê¡¼¥°£±°Ì¤È¤Ê¤ë£±¡¥£°£±£´¡£¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë°ìÀþ¤ò¶¤Ë¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçÃ«¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»£Ï£Ð£Ó¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ£²°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢µåÂ®£¹£·¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£¶¥¥í¡Ë°Ê¾å¤Îµå¼ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï£Ï£Ð£Ó¤¬¡¥£¸£¸£¹¤ËÄã²¼¤·¡¢£²£±°Ì¤Þ¤Ç¸åÂà¤¹¤ë¡×
¡¡Ã¯¤Ç¤â¹äÂ®µå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ïº¤Æñ¤À¤¬¡Ö¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂçÃ«¤ÏÂÇ¼ÔÀìÌç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åê¼ê¤È¤ÎÆóÅáÎ®¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤Î²¿ÇÜ¤â¤ÎÏ«ÎÏ¤ò³ä¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¤é¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢º£¤äÅêµå¤âºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¹ó¤ÊÏÃ¤À¡×¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£