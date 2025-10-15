¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£Á°ÅÄ¡¡³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¡Ö10·î²¼½Ü¤è¤êÂÎÄ´¤òÍ¥Àè¤·¤Ä¤Ä½ù¡¹¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¡×
¡¡¥°¥ì¡¼¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬15Æü¡¢¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡×¤ÎÁ°ÅÄÍµÂÀ¡Ê33¡Ë¤¬³èÆ°¤ÎºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£Á°ÅÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡Û¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£Á°ÅÄ¤Ï10·î²¼½Ü¤è¤êÂÎÄ´¤òÍ¥Àè¤·¤Ä¤Ä½ù¡¹¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖµÙÍÜÃæ¤ÏÂ¿¤¯¤Î²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ÎÄø¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï7·î7Æü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£9·î5Æü¤Ë¤Ï¿åÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëJ-WAVE¡ÖGURU¡¡GURU!¡×¡ÊÌë10¡¦00¡Ë¤ò9·îËö¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤Ï°ì»þµÙ»ß¤·¡¢ÁêÊý¤Î¹â´ß¹¨¹Ô¤Ï¥Ô¥ó¤Ç³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£