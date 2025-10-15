¥È¥¥ÏÁÏÎ©90¼þÇ¯´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡ÍèÅ¹µÒ¤ËÆüËÜ¼ò¤ä¹ÈÇò¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¿¶¤ëÉñ¤¦¡¡ÂçÊ¬
¥Ç¥Ñー¥È¤Î¥È¥¥Ï¤¬15Æü¡¢ÁÏÎ©90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÂçÊ¬»Ô¤ÎËÜÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥È¥¥ÏÁÏÎ©90¼þÇ¯´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡ÍèÅ¹µÒ¤ËÆüËÜ¼ò¤ä¹ÈÇò¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¿¶¤ëÉñ¤¦¡¡ÂçÊ¬
¥È¥¥Ï¤Ï1935Ç¯10·î15Æü¤ËÁÏÎ©¤·¡¢15Æü¤Ç90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤ÆÂçÊ¬»Ô¤Î¥È¥¥ÏËÜÅ¹¤Ç´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÅ¹µÒ¤òÁ°¤Ë¼ò°æÍ´°ì¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢¸áÁ°10»þ¤Î³«Å¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶À³«¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¼ò¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤È¸½ºß¤Î2¤Ä¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¹ÈÇò¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ò°æÍ´°ì¼ÒÄ¹¡Ö¤Õ¤ë¤Þ¤¤¼ò¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¸ー¥ó¤È¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¾¦Çä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤¥È¥¥Ï¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥È¥¥Ï¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥Ç¥Ñー¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°á¡¦¿©¡¦½»¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¤Ï¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤â½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£