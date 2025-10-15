チャットＧＰＴ、成人向け性的コンテンツの表示を開始へ…本格的な年齢制限システム導入で
【ニューヨーク＝小林泰裕】米オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）は１４日、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」で１２月から成人向けの性的コンテンツ（情報内容）の表示を始めると表明した。
未成年者が性的コンテンツを目にすることがないように、本格的な年齢制限システムを導入するという。
アルトマン氏は１４日、チャットＧＰＴの今後の方針についてＸ（旧ツイッター）に投稿し、「１２月には成人向けなど多くのコンテンツを許可する予定だ」と明らかにした。
アルトマン氏は、実際の友人のような人間らしい回答が可能になるチャットＧＰＴの新たなバージョンを数週間以内に公開することも明らかにした。
米国などでは若者を中心にチャットＧＰＴへの精神的な依存が強まり、他者との交流が減ったり、孤立感を助長したりする恐れがあると指摘されている。アルトマン氏は、９月に発表した子供の利用を保護者が制限できる機能を念頭に、「深刻な精神衛生上の問題に対処できるようになったので、今後は多くの場合、制限を安全に緩和できるようになる」と投稿した。