¡Ö19Ê¬¤Ç£³¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡×ÆüËÜ¤ÎÎò»ËÅª¾¡Íø¤Ë²¤½£¥á¥Ç¥£¥¢¤âÈ¿±þ¡ª¡Ö£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò·âÇË¡×
¡¡10·î14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡³«»Ï¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î£¶Ê¬¸å¤Ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤ÎÆÀÅÀ¤òµö¤·¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¡£²¦¹ñ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÁ°¤Ë¡¢Á°È¾¤Ï£²ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤··Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢ÆüËÜ¤¬ÌÔÈ¿·â¤ò¸«¤»¤ë¡£¤Þ¤º52Ê¬¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤òµ¯ÅÀ¤ËÁê¼êDF¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤ÆÆîÌîÂó¼Â¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£62Ê¬¤Ë¤Ï°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¤È¡¢71Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤é¾åÅÄåºÀ¤¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÇµÕÅ¾¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÈ¿·â¤ò·üÌ¿¤ËÎ¿¤®¡¢£³¡Ý£²¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ï°ìÅÙ¤â¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡È½éÇòÀ±¡É¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÍÎÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤â¸ø¼°X¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤¬Åìµþ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¡¢£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò·âÇË¡£Á°È¾¤Ï¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë£°¡Ý£²¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ß¥Ê¥ß¥Î¡¢¥Ê¥«¥à¥é¡¢¥¦¥¨¥À¤È19Ê¬¤Ç£³¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¸«»ö¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¤ÎÊ³Æ®¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£µ¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤ÏÄÉ·âÃÆ¤Î£¸ÈÖ
