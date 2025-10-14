µð¿Í¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤ÇÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÊä¶¯¡×¤ËËÜ¹ø¡ÄÀèÈ¯Åê¼ê¥³¥ÞÉÔÂ¤Î¤Ê¤«¡ÖÁ°ÅÄ·òÂÀ¡×¤ËÇ®»ëÀþ
¡¡µð¿Í¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬Áá¤¯¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¡£10·î12Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿DeNA¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê²£ÉÍ¡ËÂè2Àï¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö¡¢6¡Ý7¤ÈÇÔ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¥ª¥Õ¡¢µð¿Í¤Ïµ×¡¹¤ËÂç·¿Êä¶¯¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ºÆ±°ì¥ê¡¼¥°¤ÎÃæÆü¤«¤é¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ò¡¢Â³¤±¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀµÊá¼ê¤Ë¤·¤ÆWBCÀï»Î¤Î¹ÃÈåÂóÌé¤òFA°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ÚÅ·¤ÇÌ¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾Âç¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¾·¤Æþ¤ì¡¢3¿Í¤Ë»È¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ï¹ç·×70²¯±ß¶á¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢ºòµ¨¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µð¿Í¤Ç¤â¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¿¤À1¿Í¡£
¡¡¹ÃÈå¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤³¤½¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤È¹ª¤ß¤Ê¥ê¡¼¥É¤Ç¼ã¤¤Åê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢8·î23Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤ÎËÜÎÝ¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢±¦¼ê¤¬¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿Áö¼Ô¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉé½ý¡£¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ö±¦Ãæ»ØÃæ¼ê¹üÆ¬¹üÀÞ¡×¤Î½Å½ý¤Ç¡¢°Ê¸å¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡¢¤¢¤È3¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿200¾¡¤òºÇ½ªÅÐÈÄ¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ1·³¤È2·³¤ò²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Íè¤·¡¢ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ï·ÀÌó¹¹¿·¤â´Þ¤á¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï»´ÇÔ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÄì¾å¤²¤ÏµÞÌ³¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»´ü´Ö¤ËÁª¼ê¤Î°éÀ®¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Íèµ¨¤âFA°ÜÀÒ¤ò´Þ¤á¤¿Êä¶¯¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Êµð¿ÍÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢µð¿Í¤ÎÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î4ÈÖ¤Ç¤¢¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎMLB¤Ø¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¸Í¶¿æÆÀ¬¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤®¡¢8¾¡9ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡£ºòÇ¯8¾¡¤·¤ÆÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿°æ¾å²¹Âç¤â4¾¡8ÇÔ¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¢ÀÖÀ±Í¥»Ö¤é¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÅê¼ê¤ÎÎ¥Ã¦¤âÁê¼¡¤®¡¢·ë¶ÉÆó·å¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿Åê¼ê¤Ï11¾¡4ÇÔ¤Î»³ºê°Ë¿¥¤¿¤À1¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¥³¥ÞÉÔÂ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ÎÃæÆü¤«¤é¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÌøÍµÌé¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢µð¿Í¤È¤·¤ÆÊä¶¯¤¬Ìø1¿Í¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡Öµð¿Í¡¢Á°ÅÄ·òÂÀ¤òÄ´ºº¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î°ìÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÁ°ÅÄ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç·×68¾¡¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¡£¼ã¤¤Åê¼ê¤¬Â¿¤¤µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤È¤áÌò¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÁ°ÅÄ¤ÈÆ±¤¸MLBµ¢¤ê¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤¬¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤È¤âÁ´À¹´ü¤«¤éÈæ¤Ù¤ë¤ÈÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ÏÌÀ¤é¤«¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤ÎÅê¼ê¤ò2¿Í¤â¥Á¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Á°ÅÄ¤¬ÆüËÜµå³¦¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿Åö½é¤Ï³ÍÆÀ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎºÇÍ¥Àè¤ÏÅê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤ÏFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Åê¼ê¤¬¾®Î³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤¦¤â¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Á°ÅÄ¤ÎÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë±¦Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ°ÊÍè¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ÎµåÂ®¤È°ÒÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£5·î¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ3A¤Î¥Á¡¼¥à¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Î°ÒÎÏ¤¬Éü³è¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼3A¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º»±²¼3A¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼Áê¼ê¤Ë5²óÌµ¼ºÅÀ¡¢»°¿¶¤â5¤ÄÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤âºÇÂ®151km¤Þ¤ÇÉü³è¡£3AÁê¼ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤â¤·Á°ÅÄ³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢µð¿Í¤Ç¤Ï1988Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë ¡È¥Ï¥ó¥«¥ÁÀ¤Âå¡É ¤¬ÅÄÃæ¾Âç¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¤È¤ÇÂ·¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤À¤¬¡¢¥¢¥ó¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÀÎ¤ÎÌ¾Á°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤íËþºÜ¤À¤í¤¦¡£