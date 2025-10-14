¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¥á¥ó11¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ú¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤é¹ë²ÚÉÛ¿Ø

¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¡Ö¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡×¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡´Ú¹ñÀï¤«¤é¥«¥¼¥ß¡¼¥í¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤ò½ü¤¯8¿Í¤ÎÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¥«¥¼¥ß¡¼¥í¡¢¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¡¢¥Ñ¥±¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°Àþ¤Ë¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥Ò¥Ã¥­¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤éÀ¤³¦Åª¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬ÀèÈ¯¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÃæÈ×¤Î3Ëç¤Ï¡¢Á´°÷¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡»î¹ç¤Ï10·î14Æü¤Î19»þ30Ê¬¤è¤ê¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤µ¤ì¤ë¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£

GK
¥¦¡¼¥´¡¦¥½¥¦¥¶

DF
¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥Ò¥Ã¥­
¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î
¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥é¥¦¥É
¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È

MF
¥«¥¼¥ß¡¼¥í
¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹
¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿

FW
¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë
¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë