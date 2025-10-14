¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡×¤Ï´ÁÊý¤Ç²ò¾Ã¡ª¡Ú¥«¥ó¥¿¥óÌôÁ·¥ì¥·¥ÔÉÕ¤¡Û
Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¡ÖÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢´¶¾ð¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÎä¤¨¤ä¸ª¤³¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ËÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡×¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬´ÁÊý¤Ç¤¹¡£
´ÁÊý¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢´ÁÊýÌô¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¤µ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢·è¤·¤ÆÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢´ÁÊý¤ÇºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Ã¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢=ÍÜÀ¸¡£¤½¤·¤ÆÂåÉ½Åª¤ÊÍÜÀ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÖÌôÁ·¡×¤Ç¤¹¡£
´ÁÊý¤Ç¤Ï¡Ö°å¿©Æ±¸»¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¿©»ö¤ÇÆâÂ¦¤«¤é·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÌôÁ·¡×¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏÂåÉ½Åª¤Ê£²¤Ä¤ÎÉÔÄ´¡¢¡ÖÈè¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÎä¤¨¡×¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥«¥ó¥¿¥óÌôÁ·¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖÈè¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊª
²ÃÎð¤Ë¤è¤êÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÃùÂ¢¸Ë¤Ç¡¢¥Û¥ë¥â¥óÊ¬Èç¤Ë¤â´Ø·¸¤¹¤ë¡Ö¿Õ¡×¤ÎÆ¯¤¤¬¿ê¤¨¤ë¤«¤é¡£¡Ö¿Õ¡×¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¹õ¤¤¿§¤Î¿©¤ÙÊª¤äµû²ðÎà¡¢¿´¿È¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊä¤¤¡¢¿Õ¤ÎÆ¯¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Í¥Ð¥Í¥Ð¤·¤¿¿©¤ÙÊª¤ä»¨¹ò¡¢ÀÖ¤¤¿§¤Î¿©¤ÙÊª¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¡Ö¿Õ¡×¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¿©¤ÙÊª
¡¡¡¡¹õÆ¦¡¡¹õ¤´¤Þ¡¡¤Î¤ê¡¡¹õ¤¤¯¤é¤²¡¡¤¦¤Ê¤®¡¡¤¢¤µ¤ê¡¡¤¨¤Ó¡¡¤«¤¡¡ÈÁÎ©¤Æ
¡ü¡Ö¿Õ¡×¤ÎÆ¯¤¤òÀ°¤¨¤ë¿©¤ÙÊª
¡¡¡¡»¨¹ò¡¡»³¤¤¤â¡¡Ç¼Æ¦¡¡¥ª¥¯¥é¡¡¤¤Î¤³Îà¡¡¥È¥Þ¥È¡¡ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¡¡¤Ê¤Ä¤á
¥«¥ó¥¿¥óÌôÁ·¡Ø»¨¹ò¤´ÈÓ¤Î¥Í¥Ð¥Í¥ÐÐ§¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈè¤ì¤ò¼è¤ë¿©ºà¡£10Ê¬Â¤é¤º¤Ç´°À®¡ª
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥ª¥¯¥é¡Ä¡Ä£¶ËÜ
Ç¼Æ¦¡Ê¤¿¤ìÉÕ¤¡Ë¡Ä¡Ä£²¥Ñ¥Ã¥¯
Ä¹¤¤¤â¡Ä¡Ä4Ñ
»¨¹ò¤´ÈÓ¡ÊÇòÊÆ¤Ë»¨¹ò¤òÅ¬µ¹º®¤¼¤Æ¿æ¤¤¤¿¤â¤Î¡Ë¡Ä¡ÄÃãÏÒ£±ÇÕÊ¬
¾Æ¤¤Î¤ê¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ê¤¢¤ì¤ÐÇö¸ý¡Ë¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
±ö¡Ä¡Ä¾¯¡¹
ºî¤êÊý
(£±)¥ª¥¯¥é¤Ï¤µ¤Ã¤È¤æ¤Ç¤ÆÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤é¤á¤ë¡£Ç¼Æ¦¤ÏÅºÉÕ¤Î¤¿¤ì
¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£Ä¹¤¤¤â¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢±ö¤ò¤Õ¤ë¡£
(£²)´ï¤Ë»¨¹ò¤´ÈÓ¤È£±¤òÀ¹¤ê¡¢¾Æ¤¤Î¤ê¤ò¤Á¤®¤Ã¤Æ¤Î¤»¤ë¡£
¡ÖÎä¤¨¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊª
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈÂÎ²¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Ë²¹¤«¤µ¤òÆÏ¤±¤ëÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤«¤é¡¢²¼È¾¿È¤ÏÎä¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¾åÈ¾¿È¡Ê¤È¤¯¤Ë´é¡Ë¤Ï½ë¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÖÎä¤¨¤Î¤Ü¤¼¡×¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¡£ÂÎ¤ò¤·¤ó¤«¤é²¹¤á¤ë¤·¤ç¤¦¤¬¤ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¥«¥ì¡¼Ê´¤Ê¤É¤Î¹á¿ÉÎÁ¤ä¡¢·ì¤Î¤á¤°¤ê¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¥Ñ¥×¥ê¥«¤ä¤Ê¤Ä¤á¤Ê¤ÉÀÖ¤¤¿§¤Î¿©¤ÙÊª¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤â¤Î
¡¡¡¡¤·¤ç¤¦¤¬¡¡¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡¥«¥ì¡¼Ê´¡¡¥·¥Ê¥â¥ó¡¡¥Õ¥§¥ó¥Í¥ë¡¡»³Ü¥¡¡¶Ì¤Í¤®¡¡ÀÖ¥ï¥¤¥ó
¡ü¡Ö·ì¡×¤òÁý¤ä¤·¡¢¤á¤°¤ê¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤â¤Î
¡¡¡¡µíÀÖ¿ÈÆù¡¡¥ì¥Ð¡¼¡¡¤Ê¤Ä¤á¡¡ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¡¡¥È¥Þ¥È¡¡¤«¤Ü¤Á¤ã¡¡¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¡¹õ¿Ý
¥«¥ó¥¿¥óÌôÁ·¡ØµíÆù¤È¥Ñ¥×¥ê¥«¤Î¥«¥ì¡¼ßÖ¤á¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
Îä¤¨¤Ë¸ú¤¯µíÆù¤È¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ë¡¢ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¹áÌ£ÌîºÚ¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
µí¤â¤âÆù¡Ä¡Ä100g
ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ä¡Ä1/2¸Ä
¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ä¡Ä1/2¸Ä
¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä1/2¤«¤±Ê¬
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä1/2¤«¤±Ê¬
¡Ò²¼Ì£¡Ó
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¼ò¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
ÊÒ·ªÊ´¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡ÒÄ´Ì£ÎÁ¡Ó
¼ò¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¥«¥ì¡¼Ê´¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¥µ¥é¥ÀÌý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
ºî¤êÊý
(£±)µíÆù¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢²¼Ì£¤ÎºàÎÁ¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£¥Ñ¥×¥ê¥«¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
(£²)¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¤ë¡£
¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤éµíÆù¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£µíÆù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤ò²Ã¤¨¡¢Ä´
Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Äî¹ ¹ÈÇß¤µ¤ó
Ãæ°å»Õ¡£¿´Íý³Ø½¤»Î¡£ËÌµþÃæ°åÌôÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¤Î·¬ÜÀÆ²Ìô¶É¤Ë¤Æ´ÁÊý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¼¹É®¡¢¹Ö±é³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£ÃøÃø¤Ë¡Ø¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤ÎÉÔÄ´¤Ï´ÁÊý¤Ç¼£¤½¤¦¡ª¡Ù¡Ø½Õ²Æ½©Åß ¼«Ê¬¤ÇÉÔÄ´¤ò¼£¤¹ ´ÁÊýÅª183¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡Ù¡Ê¾®¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
