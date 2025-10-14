¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Ï¢ºÜ¡Û¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤Î¥ê¥ó¥°Æâ³°¤Î´é¤ò¡¢¸µÅì¥¹¥Ýµ¼Ô¡¦¼ÆÅÄÁÚ°ì¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡Ä¹½£ÎÏ¤Ë¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤òÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤·¤¿ÈëÏÃ¤âÌÀ¤«¤¹
¥×¥í¥ì¥¹²òÀâ¼Ô¡¡¼ÆÅÄÁÚ°ì¤Î¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¡×¡Ê20¡Ë
¡ÊÏ¢ºÜ19¡§¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤Î°ú¤È´¤¹çÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡ÅÁÀâ¤Î¡Ö¼óÀÞ¤ê»ö·ï¡×¤È¥Ö¥í¥Ç¥£¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¡ä¡ä¡Ë
¡¡1982Ç¯¤ËÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¡ÊÅì¥¹¥Ý¡Ë¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¼ÆÅÄÁÚ°ì»á¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥×¥í¥ì¥¹Ãæ·ÑÈÖÁÈ¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼èºàÎÏ¤ò¶î»È¤·¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼ÆÅÄ»á¤¬¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£Ï¢ºÜ¤ÎÂè20²ó¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤"¥Ö¥ì¡¼¥¤Î²õ¤ì¤¿¥À¥ó¥×¥«¡¼"¤³¤È¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤½¤ÎÁÇ´é¤ä¡¢¡Ö¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥é¥ê¥¢¡¼¥È¡×¤È¡Ö¥ê¥¡¦¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥ê¥ó¥°³°¤ÎÁÇ´é¤Ï¡©¡Û
¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ò¸«Éñ¤¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡ÊÃæ±û¡Ëphoto by Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä/¥¢¥Õ¥í
¡½¡½¥Ï¥ó¥»¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ÎË½¤ì¤óË·¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢»î¹ç¤òÎ¥¤ì¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÍ¥¤·¤¤»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¼ÆÅÄ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä³¹Ãæ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ëµ¤¤µ¤¯¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë¤¤Á¤ó¤È¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£½÷À¥Õ¥¡¥ó¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë¤Á¤Ó¤Ã»Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÃúÇ«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¡¢±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¤¬¡Ö¥Ï¥ó¥»¥ó¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¡ØHansen¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤«¤Ë¤â»Ò¶¡¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤ë¤ÈÈà¤Ï¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð¤Ã¤Æ¡Ö¡ØÈÁÁ¥¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤è¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ØÈ¿Àï¡ÊAnti-war¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£²¶¤âÊ¿ÏÂ¼çµÁ¼Ô¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ì¶ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Á¤Ó¤Ã»Ò¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¡¢Âç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»Ò¤Ï°ìÀ¸¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤í¤¦¤·¡¢±Ñ¸ì¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ï¥ó¥»¥ó¤Î¿ÍÊÁ¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¿©»ö¤ÎÀÊ¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¼ÆÅÄ¡§Â¾¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀÅ¤«¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»äÉþ¤Ï¥Æ¥ó¥¬¥í¥ó¥Ï¥Ã¥È¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤Ë¥·¥ã¥Ä¤È¥·¥ó¥×¥ë¤½¤Î¤â¤Î¡£¤¤¤«¤Ë¤â"¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í"¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ë¤Ïµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤¤¤¤¹á¤ê¤Î¥Ü¥Ç¥£¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀÎ¡¢»³ËÜ¾®Å´¤µ¤ó¤¬¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¶¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤µ¤ó¡¢¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥ó¥»¥ó¤µ¤ó¤È¾Æ¤Æù¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢120¿ÍÁ°¤ò¿©¤Ù¤Æ²ñ·×¤¬53Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÆÅÄ¡§¤¢¤Îº¢¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤«¤é¤Í¡£Èà¤é¤À¤±¤Î»þ¤Ï¡¢¤¤Ã¤Á¤ê³ä¤ê´ª¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤³¤½¿©¤ÙÊüÂê¾õÂÖ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿©¤¨¤ë¤ó¤À¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤ÃíÊ¸¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤¬¤¤¤¤¤È¡¢¤ª¤´¤ë¤Û¤¦¤â¤´ÃÚÁö¤Î¤·¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤â¤Î¡£ÁÔ´Ñ¤Ç¤·¤¿¤è¡£¡Ú¼ÆÅÄ»á¤â¥Ö¥ë¥í¡¼¥×¤Î±Â¿©¤Ë¡Û
¡½¡½¥Ï¥ó¥»¥ó¤µ¤ó¤Ï±üÍÍ¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤«¤éÆüËÜ¤Ë¤è¤¯ÂÚºß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÆÅÄ¡§ ¤½¤¦¤À¤Í¡£¤¢¤ë»þ´ü¤«¤é¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹ç´Ö¤Ç¤â²£ÉÍ¤ÇÈà¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥»¥ó¤Ï±üÍÍ¤Ë¥Ù¥¿¤Ü¤ì¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¥¤·¤¯¤ÆÌÀ¤ë¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Êý¡£±Ñ¸ì¤â¥Ú¥é¥Ú¥é¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤è¡£¥Ï¥ó¥»¥ó¤ÎÏ¢¤ì»Ò¤µ¤ó¤È¤â¡¢Ãç¤è¤·¤Ç³Ú¤·¤¯²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡¡°ìÊý¤Ç¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÃ¯¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¥í¡¼¥×¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦»Ñ¤ÏÌ¾Êª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¼ÆÅÄ¡§ ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ë·§ËÜ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢µÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿»ä¤â¤½¤Î¥Ö¥ë¥í¡¼¥×¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´»î¹ç¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤â°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â½Ð¸ý¤Ë¸þ¤«¤¤»Ï¤á¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Î×»þ¤Î¹õÅÅÏÃ¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¸¶¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î»þ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ï¡¼¡ª¡×¤ÈÁû¤®½Ð¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤¯¤È¡¢ÇØ¸å¤Ë¥Ï¥ó¥»¥ó¤¬¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î¼ó¤Ë¥Ö¥ë¥í¡¼¥×¤¬´¬¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿ô¥á¡¼¥È¥ëÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤è¡£
¥Ï¥ó¥»¥ó¡Êº¸¡Ë¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¼ÆÅÄ»á¡Ê¼Ì¿¿¡¿¼ÆÅÄ»áÄó¶¡¡Ë
¡½¡½ÁÀ¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©
¼ÆÅÄ¡§¤Á¤Ó¤Ã»Ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Î¤Á¤Î¤Á¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó¤¬»ä¤¬½ñ¤¤¤¿µ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ªÁ°¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó¤Ï¶ËÅÙ¤Î¥É¶á´ã¡£»ä¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤ÀÀª¤¤¤Ç¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï»î¹çÃæ¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÃÊ¤«¤éÁê¼ê¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤â¡¢ÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Àª¤¤¤ÇÁê¼ê¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ì¤Û¤É¤Î¥ÉÇ÷ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½Æþ¾ì»þ¤Ë¥Ï¥ó¥»¥ó¤µ¤ó¤Î¿¶¤ê²ó¤¹¥Ö¥ë¥í¡¼¥×¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡¢·ãÅÜ¤·¤Æ¼Õºá¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó¤µ¤ó¤ÏÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Â»ÎÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤â¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¤¿Í¤¬¡¢¤ï¤¶¤È¥Ö¥ë¥í¡¼¥×¤Ç¿Í¤ò²¥¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢µÕ¤Ë¥Ï¥ó¥»¥ó¤µ¤ó¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£
¼ÆÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»î¹ç¤«¤éÎ¥¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ó¤Ê¿Â»Î¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ú¡Ö¥ê¥¡¦¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¡¢Ä¹½£¤Ë¸«Éñ¤Ã¤¿°ì·â¡Û
¡½¡½¥Ï¥ó¥»¥ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼ÆÅÄ¡§ ¤¨¤¨¡£Ä¹½£ÎÏ¤¬¥ê¥¡¦¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿»þ¤â¡¢¼þ°Ï¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Îµ»¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï±óÎ¸¤¹¤ë¤Î¤¬°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡ÊÄ¹½£¤Ï¡Ö¥é¥ê¥¢¡¼¥È¡×¤È¡Ö¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¡×¤ÏÊÌ¤Îµ»¤È¼çÄ¥¡Ë¡£
¡¡Ä¹½£¤¬¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¤ò»È¤¦Á°¡¢¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥»¥ó¤¬¤¢¤ë»î¹çÃæ¤Ë¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Ç¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤¿Ä¹½£¤Ë¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ò¿©¤é¤ï¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÎ¢ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Åö»þ¡¢Æ£ÇÈ¡ÊÃ¤¼¤¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿½÷À¤¬¥Ï¥ó¥»¥ó¤Ë¡ÖÄ¹½£¤Î¤³¤È¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó¤Ï¡ÖOK¡¢OK¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ä¹½£¤Ï¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢Å´Ãì¤Ë¿È¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó¤ËÆÍ¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤ì¤¬¡¢Ä¹½£¤¬¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¼ÆÅÄ¡§ Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë³°¹ñ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤ë¤È°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¾Ð´é¤Ï¿Í²û¤³¤¯°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°úÂà¸å¤â¡¢Èà¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£º£¤â¤Ê¤ª¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¶¯¤¯»Ä¤ë¡¢ÉÔÌÇ¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¼ÆÅÄÁÚ°ì¡Ê¤·¤Ð¤¿¡¦¤½¤¦¤¤¤Á¡Ë
1958Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô½Ð¿È¡£³Ø½¬±¡Âç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢1982Ç¯¤ËÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£°Ê¹ß¥×¥í¥ì¥¹¼èºà¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÂèÆó±¿Æ°ÉôÄ¹¡¢Åì¥¹¥ÝWEBÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£2015Ç¯¤ËÂà¼Ò¸å¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ø¥×¥í¥ì¥¹TIME¡Ù¡Ø¥×¥í¥ì¥¹TODAY¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£¸½ºß¤Ï¥×¥í¥ì¥¹²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ç»ÍÈ¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤Æ²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¡£¥Í¥¯¥¿¥¤É¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥«¥Ä¥éµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¤é¡ÖÂç¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£