やっぱり『この色』が間違いないかも！【GU】大人が持ちたい！「黒バッグ」

カジュアルもフェミニンなど、幅広いスタイリングにも決まる色といえば黒！ そこで今回は、【GU（ジーユー）】から大人女性にぴったりな「黒バッグ」を厳選しました。端正なフォルムの金具付きショルダーや、くしゅっとしたシワ感が可愛いダンプリングバッグなど、持つだけでコーデの鮮度を底上げしてくれそうなアイテムがラインナップされています。ぜひ参考にしてみて。

ゴールドカラーの金具がクラシカルな雰囲気に導くショルダーバッグ

【GU】「スクエアフラップショルダーバッグ」\2,990（税込）

端正なフォルムが際立つショルダーバッグに、ゴールドカラーの金具がアクセントを添えて上品な雰囲気を演出。シンプルながらも存在感があり、大人の凛とした空気感を引き寄せてくれるはず。縦16cm × 横22cmというサイズ感でマチも7cmあるので、ミニ財布やスマホなどの必要最低限の荷物は入りそう。デニムパンツやスウェットなど、あえてカジュアルなコーデとも合わせてみたくなるかも。

ほどよいボリュームがコーデのアクセントに！ ダンプリングバッグ

【GU】「ダンプリングバッグ」\1,990（税込）

くしゅっとしたシワ感が魅力のダンプリングバッグ。丸みのあるフォルムが、大人のやわらかな雰囲気を演出してくれるかも。ほどよいボリューム感で、コーデに遊び心もプラスしてくれそう。内ポケットが付いていて、大きさは「タブレットが入るサイズ」（公式サイトより）。ショルダーベルトは長さの調整ができるので、斜めがけもできてGOOD。思わず毎日手に取りたくなりそうなアイテムです。

一点投入で季節感を高めてくれそうなフェイクファー付きバッグ

【GU】「ダブルフラップポケットバッグ」\2,990（税込）

レザー調の素材にフェイクファーをあしたらった可愛らしいデザインのショルダーバッグ。外側のダブルポケットは、リップや目薬などの小物収納にちょうど良さそう。ブラックの落ち着きとフェイクファーのふんわり感が好バランスで、ほんのり可愛げをプラスしてくれるはず。カジュアルスタイルにはもちろん、ワンピースやスカートと合わせてフェミニンに振るのもおすすめです。

横長フォルムで旬度を高めてくれる大人のボストンバッグ

【GU】「ワイドボストンバッグ」\2,990（税込）

横長シルエットがコーデの旬度を高めてくれるボストンバッグ。レザー調のツヤ感がスタイリングに上品さを添えてくれるはず。両開きジップで開閉しやすく、内ポケット2つ付きで使い勝手も期待できます。「500mlのペットボトルが入る収納力」（公式サイトより）もうれしいところ。カジュアルにもシックにもマッチしそうなロングハンドルもポイントです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase