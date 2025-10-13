投資アドバイザーの鳥海翔氏が明言！「時間がない」は誤解だ『60代でも1,800万円を3,800万円にできる！新NISAを使用したマネーマシンの作り方を徹底解説します！』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで、投資アドバイザー・鳥海翔氏が「60代でも1,800万円を3,800万円にできる！新NISAを使用したマネーマシンの作り方を徹底解説します！」と題した動画を公開。鳥海氏は、多くの60代から寄せられる「もう遅いのでは？」という声に「60代でもまだ遅くないんです」と断言し、年代に合った資産運用法を徹底解説した。
動画冒頭、鳥海氏は「お金を増やしたい。でも、損はしたくない。どうしたらいいんだろう…」という不安に真正面から向き合い、「60代でもまだ間に合うマネーマシンの作り方」を提示。自動的に毎月5万円、10万円、15万円と収入が入る仕組みは構築することができると強調する。
設計の柱は3点だ。第1に、インデックス投資にできるだけまとまった金額を投じること。第2に、一括売却ではなく計画的な分割取り崩しを前提に設計すること。第3に、暴落時に動揺しないための現金と判断根拠を持つこと。生活費の半年～2年分を現金で確保しておけば、下落局面で無理に売らず回復を待つ体勢を保てると説く。
具体例も明快だ。新NISAの枠を活用し、年間360万円を5年で1,800万円まで積み上げ、年利5％想定で30年かけて取り崩すと、月10万8,000円、総額は約3,888万円に達する試算である。1,080万円のケースでも、月6万5,000円を30年で総額約2,340万円。資金規模が限られても、寝かせ期間と取り崩し年数の調整で設計余地は広がる。
「時間がない」は誤解だという指摘も要点である。働いている間だけが“投資期間”ではない。60歳からでも、90歳までの30年で運用と取り崩しを両立させる設計は十分に可能だ。むしろ、何歳まで寝かせるか、何年で取り崩すかを先に決めることで、収入額と総受取額のバランスを主体的に選べるようになる。
積立と一括、どちらを選ぶかという古典的な論点についても、鳥海氏は現実的だ。右肩上がりの相場なら一括の優位性が出やすい一方、暴落を挟むなら積立が有利になる場面もある。要は“どちらが最高リターンか”ではなく、“どちらならストレスなく継続できるか”で決めればよいという立場だ。投資先も、個別株の当て物ではなく、全世界株式やS&P 500などのインデックスに軸足を置くべきだと断じる。
さらに、資産の変動を「口数×単価（＝実力×フィーリング）×為替」で捉える視点を示し、短期の“フィーリング”に振り回されて途中で売る行為こそが敗因になると釘を刺す。買った口数と世界経済の実力は長期で裏切らない。この前提に立てば、下落のノイズで自滅する必要はない。
動画では、1,800万円を新NISAで分割投入する設計と、非課税枠外を含む一括投入の比較試算も提示される。数字の前提や揺れ幅、受け取り額と総額のトレードオフまで、実装レベルの思考過程が立体的に語られるため、設計の勘所を把握しやすいはずだ。さらに詳しい数値パターンや年数調整の具体例は動画内で語られている。
最後に鳥海氏は、保証の有無ではなく「自分はどんな人生を選ぶのか」で投資を決めるべきと突きつける。インデックスに資金を集約し、取り崩しを設計し、現金クッションで“ビビらない”。この骨格が揺らがない限り、60代からでもマネーマシンは作れる。
本編は、退職後の資産設計を考え始めた人や新NISAの使い方に迷う人にとっても非常に参考になる内容である。
本編は、退職後の資産設計を考え始めた人や新NISAの使い方に迷う人にとっても非常に参考になる内容である。
