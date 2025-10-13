この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「売れていない商品は『少年ジャンプ』を読めば売れるようになる？コピーライティングの極意を教えます。」と題した動画で、ビジネス系YouTuberのりゅう先生が登場。視聴者から寄せられた「商品名に入れるだけで爆発的に売れるワードはあるか？」という質問をきっかけに、「商品のネーミングやキャッチコピーに最強ワード『完全無欠』を使うと桁違いの反応が得られる」と語った。



冒頭からりゅう先生は「実は行動経済学と心理学の領域でも証明されていて、最強ワードは“完全無欠”なんです」と断言。「SNSや商品名で『完全無欠』を使うだけで、実際バズる。情報過多の時代だからこそ、普通のネーミングでは記憶に残らない」と指摘した。



さらに、『完全無欠』のような“極性語”の有用性について、「人間の脳は極端な表現に強く惹かれ、覚えやすいため口コミが拡散しやすい」と解説。身近な例として「ゼロカロリー飲料」や「パーフェクトワン」といった商品名を挙げ、「極性バイアスを活用すれば小さな改善でも大イノベーションに化ける」と語った。



りゅう先生は“完全無欠”が強力な理由を3つの面から分析。

「1つ目は不安が多い現代社会で、欠点ゼロの安心感を与えるワードが強烈に刺さる。2つ目は、そもそも人間は完璧さに惹かれる本能を持ち、脳の構造的にも完全が心地よい。3つ目は、大げさな“完全無欠”というワードにユーモアが生まれ、日用品などと組み合せることでSNSバズにつながる」と説いた。



また、「売れるネーミングに悩んでいるなら、少年漫画やアニメの最強ワードをヒントに四字熟語を活用しろ」と熱く持論を展開。「ぶっちゃけお前ら少年漫画見ろ！」とエンタメらしさも混ぜつつ、コピー作りの極意を惜しみなく語った。



更に『無敵』『究極』『至高』など“完全無欠の兄弟ワード”の使い分けや反応しやすいジャンルについても詳しく解説。「日用品が一番相性が良く、地味な不満（たとえば『まな板の水はけ』や『タオルの生乾き臭』）を削除し、“完全無欠”とつけると劇的開放感が生まれる。日用品は誇張ワードも安全に使える範囲」と明かした。



動画の終盤では「今回お話した最強ワードをまとめた『完全無欠ワールド集』を資料として無料プレゼント」と発表。LINE登録で追加ワードや300種類以上のマーケティングテンプレートがダウンロードできることも告知し、「チャンネル登録とシェアも忘れずに」と笑顔で締めくくった。