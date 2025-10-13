100均の鏡が感動モノ！くるっと動かすだけで2WAYで使える♡収納にも困らない発明品

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：壁掛け＆スタンドミラー

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

これ￥220（税込）でいいの！？美容グッズ売り場で見つけたミラーが優秀なんです

ダイソーをパトロールしていると、美容グッズ売り場で気になる商品を発見。その名もダイソーの『壁掛け＆スタンドミラー』。お値段は￥220（税込）でした。

材質はポリプロピレンとガラス。メイクに使いやすいサイズ感がGOOD。ホワイトカラーのシンプルなデザインなので、お部屋に置いても悪目立ちしないのが嬉しいです。

ミラーの映りは良好。ガラス製ということもあってか、細部までくっきりと映ります。

ミラーが汚れた場合は、布で拭き取ってお手入れしてあげると◎

このミラーのすごいところは、2WAYで使えること！まずは平らな場所で使用し、スタンド部分を引き出して卓上で使える仕様にしました。しっかりと自立してくれて、ちょうどいい角度もGOOD。

ここまでは、よくあるスタンドミラーですよね。

そしてこのスタンド部分。くるっと動かすとミラーが壁掛けタイプに大変身♪壁にネジなどを打ち込めば、サクッと引っかけられて便利です。

壁掛けとスタンド、シーンによって使い分けられて、収納にも困らないのが嬉しいポイント。こんなありそうでなかった発明品が￥220（税込）で手に入るなんて…ダイソーさん太っ腹すぎます。

進化が止まらないダイソーの美容グッズ。今後も目が離せません！

今回はダイソーの『壁掛け＆スタンドミラー』をご紹介しました。

2WAYで使えるダイソーの便利なミラー。シンプルなのでお部屋を邪魔をせず、卓上でも壁掛けでも大活躍します。プチプラでとっても便利なので、買って損はないアイテムですよ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。