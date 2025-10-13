「５日間連続で試合というありえない日程」本田圭佑が“全社”に問題提起。複数の変更を提案「選手ファーストじゃないといけない」
本田圭佑が10月12日に自身のXを更新。「全国社会人サッカー選手権に関して」と綴り、私見を述べた。
タイトな日程で知られる同大会。本田は箇条書きで次のように記す。
問題
-５日間連続で試合というありえない日程
現状の工夫？
-40分ハーフにしたり、延長なしのPK
提案
-まともな試合日程を組む（予算や休み期間に問題あり？でもそんなチームがJFLにあがるべきなのか？選手ファーストじゃないといけない）
-チーム数を出来るだけ減らす（関東２部や各地域のトップリーグ以外は参加権なし。どうせ昇格権利ないので。腕試しは天皇杯で）
-試合時間は45分ハーフに戻す。そして延長もありにする（今のルールだと弱いチームが守備固めからのPKで勝ちやすい）
上記の変更は「必須かな」とし、「賛否両論ありそうやけど」と付け足して、下記も提案する。
-地域CLやサッカー選手権の結果で翌年の地域リーグの地域CL枠を増やす。（例：関東リーグと関西リーグがそれぞれ２枠）
そしてサッカー選手権は優勝チームのみが地域CLに進出（敗者復活戦からの勝者は１チームのみ。厳しいけど）
この投稿には様々な意見が寄せられたなか、現在はJ３の栃木シティに所属する田中パウロ淳一も反応。「こういう発信ありがたすぎる」と感謝して、「僕も地域リーグを経験した身として感じていることです。僕みたいな無名な人が言っても意味ないけど、本田さんが言ってくだされば変わります！！ これからも本田さんが色々変えてくださる予感。。。」と伝える。本田は「かなり意味あるんで、もっと言ってください！」と返答した。
なお、今年の“全社”は10月11日に開幕。13日に準々決勝、14日に準決勝、15日に３位決定戦と決勝戦が行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
