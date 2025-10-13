Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤¬¹æµã¡Ö¤³¤³¤Ç»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤¬À®Ê©¤¹¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê21ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î1Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¡£¡ÈNOBROCK¥¬¡¼¥ë¥º¡É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤¬À®Ê©¤¹¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤Èµã¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖNOBROCK TV¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡ÈNOBROCK¥¬¡¼¥ë¥º¡É¤Î¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡¢É÷¿á¥±¥¤¡¢Î©Ìîº»µª¡¢ÆóÉÓÍ²Ã¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
ÈÖÁÈ¤Î½ªÈ×¤Ë¡¢CANDY TUNE¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¶Ì²°2060¡ó¡ÊWienners¡Ë¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¡ÖÁÇÄ¾¤Ç¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÌ¾¶Ê¤¬´°À®¡×¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ÏCUTIE STREET¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¢Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¡¢¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ËêÅÄ¼Ó»Ò¤Ç¡¢MV¤â»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÈNOBROCK¥¬¡¼¥ë¥º¡É¤ÎÌÌ¡¹¤Ï´¶Æ°¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¡¢´ë²è¤ÎÈ¯°Æ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿¹ÏÆ¤Ï¡Öº´µ×´Ö¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ê¡Î±¤â¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤«¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤è¤¯½ª¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤¬À®Ê©¤¹¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¡Ê¿¹ÏÆ¤Ë¡Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
