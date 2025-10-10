パソコンおよびスマートフォンの周辺機器などを手がけるアイ・オー・データ機器（金沢市）は、スティック型SSD（ソリッド・ステート・ドライブ）「SSPQ-USC」シリーズを2025年10月中旬に発売する。

さまざまな機器でデータのやり取りがスムーズに

ケーブルレスのコンパクト設計ながらUSB Type-C（USB-C）と同Type-Aに両対応。exFAT形式でフォーマット済みのため、パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々な機器でデータのやり取りがスムーズに行える。

読み込み毎秒約1000MB、書き込み毎秒約900MBで、大容量の動画や写真のデータを快適に転送できる。iPhoneなら標準の「ファイル」アプリを使えば、写真や動画データを本機へ保存可能だ。

USB-Cコネクターは長めの設計を採用し、ケースを装着したままでも干渉せずに使える。両側のコネクターを保護するキャップを備える。

USB 3.2 Gen2/Gen1、USB 2.0をサポートする。対応OSはWindows 11/10、macOS 13〜、iOS 17〜、iPadOS 16〜、Android 14〜、ChromeOS。

ラインアップと価格は、容量500GBモデル「SSPQ-USC500」が1万3200円（以下全て税込）、1TBモデル「SSPQ-USC1」が2万570円、2TBモデル「SSPQ-USC2」が3万6080円。