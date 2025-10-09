公然わいせつ容疑で逮捕されていたSTARTOENTERTAINMENT所属の「Aえ! group」メンバー、草間リチャード敬太容疑者が10月6日、警視庁三田警察署から釈放された。東京地検は勾留請求をしなかったため、今後は在宅で捜査を受けることになる。釈放時、黒のスーツに身を包んだ草間容疑者は集まった報道陣に向け「このたびは、お騒がせして、申し訳ありませんでした」と涙声で謝罪。およそ10秒間、深く頭を下げた。

「事件が起きたのは4日の早朝です。新宿内の雑居ビル入り口周辺で、下半身を露出した男性がいるという通報があり、駆けつけた警察官が草間容疑者の身柄を確保しました。草間容疑者は酒に酔った状態だったものの、泥酔状態ではなかったとのことです」（警視庁担当記者）

逮捕された近くの雑居ビルには、草間容疑者が足しげく通っていたバーがあるという。老舗として知られるそのバーで、草間容疑者を目撃したことがあるという常連客が語る。

「バンドの生演奏もある音楽バーで、小スペースのクラブといった感じです。名物ママとも友人のようで、ひとりで来店することが多かったようです。店のスタッフとも親し気に話をして、ラムやテキーラといった度数の高い酒を飲んでいました。自分は居合わせたことはないのですが、得意のサックスを披露したことも数回、あったとか」

この常連客によれば、複数のスナックなどが入るこの雑居ビルの2階は、表通りにある入り口から入る構造になっている。草間容疑者が顔を出していたのは3階のバーで、4階には別の店があり、この2店舗は路地に入ったところにある専用の出入り口を使うのだという。実際、草間容疑者が身柄を拘束されたのはこの路地だった。

「捜査関係者の話では、4階の店に行ったようです。当日は、客同士で交流ができる“イベントデー”でしたが、草間容疑者は、閉店間際だったこともあり入場を断られたといい、仕方なく1階に下りたようです。なぜ全裸に近い状態だったのかは不明です」（前出・警視庁担当記者）

草間容疑者は2009年、旧ジャニーズ事務所に入所。関西ジャニーズJr.内のユニットで活動し、2019年に結成された「Aぇ! group」メンバーに抜擢された。Aぇ! groupには2023年末、大阪市立大卒の“高学歴ジャニーズ”として知られたメンバーの福本大晴が、コンプライアンス違反を理由に脱退、同時に契約を解除された騒動があった。

2024年5月に念願のメジャーデビューを果たしたAぇ! groupだが、草間容疑者の評判は決してよくはなかったという。キー局の制作関係者は明かす。

「草間さんは音楽志向が強く、事務所の都合もあって『ザ!鉄腕!DASH!!』（日本テレビ系）のようなバラエティー番組に出演していましたが、不満だったのか、現場のスタッフに悪態をつくこともあったそうです。本人も、そうした不満を酒で紛らわしていたのか、現場に明らかに酒の匂いをさせて来ることもあったようです」

所属事務所は今回の事件を受け、すでに草間容疑者の活動休止を発表している。

「警視庁は公然わいせつ罪の草間の認否を明らかにしていません。悪質性は低いと思われますが、わいせつ事件でもあり、復帰は短くても年明け、来春くらいになるかもしれません」（前出・警視庁担当記者）

草間容疑者が、また楽しくサックスを吹ける日は来るのか。