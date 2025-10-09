学校の制服について、県立大分上野丘高校が来年度以降、私服を許可する方針を決めました。制服の伝統を重んじつつ自由な服装を認める取り組みをめぐって、街の人や教育の専門家からは、さまざまな意見が上がっています。

【写真を見る】高校で制服か私服か ジェンダーレス化、自由な服装めぐって賛否の声 進学校中心に「私服化」加速

大分県内で初の「私服通学」解禁へ

公立の全日制高校で「私服」を許可するのは、大分県内では大分上野丘高校が初めてです。これまで制服通学が当たり前とされてきた考えから大きく舵を切ることになります。一方で、創立140年の歴史を持つ同校では、制服そのものは従来どおり維持する方針です。

大分上野丘高校 大村健一郎副校長：

「制服そのものは伝統もあるし、愛着を感じてきている状況にあると思っています。その中で多様性をどういう形で反映させるかというところでの検討でした。TPOを考えたうえで自ら選択して着用していくことで、主体性を発揮してほしいと考えています」

教育問題の専門家は、これまで進んでいたジェンダーレス化の流れに加え、コロナ禍をきっかけに私服化する学校が増えてきたといいます。

名古屋大学教育発達科学研究科 内田良教授：

「コロナ禍によって、できるだけ服装を洗いやすくするということで自由化にした。そういったことをきっかけに全国的に進学校を中心に私服化の動きが進んでいます」

「自由」「経済面」賛否さまざま

学校の制服について、街の人はどのように考えているのでしょうか。

（街の人）「学校の特色が出るので、制服はあっても良いのではないかと思います」「私服でも良いと思います。本人の好きなようにして自由に選べたらいいですよね」「制服はあった方がいいのではないか。大学に入って毎日着る服を考えるのが少しめんどくさい」「親の立場から考えると制服があった方が楽。私服は友達と比べたりしてお金がかかってしまうかも」「制服はなくてもいいと思う。十人十色だし、人それぞれ個性もあるわけだから」

一方、県立大分舞鶴高校では1951年の創立以来、女子は「セーラー服」、男子の冬服は「学ラン」というスタイルを続けてきました。来年の春からは、LGBTQに対応するため、男子も女子もスラックスを導入します。

男女ともにブルーグレーのブレザーと紺のスラックスが加わり、これまでの制服と自由に選択できるようになります。

大分舞鶴高校 田所伸教頭：

「冬服のスカートとブレザータイプの上着にするといった組み合わせも自由としています。男女関係なく、自分の好みで制服を着こなせる形にしています」

さまざまな意見が聞かれる学校の制服事情。専門家は子どもの選択を尊重する大人の姿勢が必要と指摘します。

名古屋大学教育発達科学研究科 内田良教授：

「実際制服を着たい子どもたちもいますので、そういった意味では制服でも私服でも選べるということはすごく大事です。自分で考えて、自分で選んでいく経験を日常的に子どもにやってもらい、大人もどっしり構える。そういった教育の在り方をこれから模索していく時代だと考えています」

制服の伝統を守りながら、多様性や主体性を尊重する新しい取り組みは、次世代の学校生活のあり方を考える上でも大きな一歩となりそうです。