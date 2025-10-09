ド軍、地区S突破へ足踏み　フィリーズ強力打線を目覚めさせた！シュワバー2発&ターナー3安打　カーショーが救援で2回5失点

ドジャースはフィリーズの強力打線を目覚めさせてしまった(C)Getty Images

ドジャースが現地時間10月8日、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第3戦に2−8で敗れた。投手陣はフィリーズ打線に12安打を浴びて8得点。強力打線を目覚めさせてしまった。勝てばリーグ優勝決定シリーズ進出だったが、これで2勝1敗となり、足踏みとなった。

3回にトミー・エドマンの一発でドジャースが先制したものの、先発の山本由伸が直後の4回にカイル・シュワバーにポストシーズン1号となる同点弾を浴び、1−1。さらに2点を追加されて逆転を許した。

山本は5回途中3失点で降板。その後、アンソニー・バンダ、ジャック・ドレーヤーとつなぐと、7回からはクレイトン・カーショーが登板。安打と四球などで二死一、三塁のピンチを背負ったが、無失点で終えると、8回もマウンドに上がり、J.T.リアルミュートに一発を浴びて追加点となる4点目を許した。