

山崎賢人（C） 麻生羽呂・小学館／ROBOT

山崎賢人＆土屋太鳳W主演を務めるNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3のスペシャルメイキング映像が公開された。

【動画】山崎＆土屋が濁流に体当たりで挑む、圧巻の撮影現場を映し出したスペシャルメイキング映像

9月25日から配信スタートしたNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3。配信開始から2週間たった現在、日本Netflix週間シリーズTOP10で2週連続1位獲得、Netflix週間グローバルTOP10(非英語シリーズ)でも１位となるなど、世界中で大きな反響が広がっている本作。さらに日本、グローバル共にシーズン1, 2がTOP10入りを果たし、まさに世界中が「今際の国のアリス」に熱狂している。

そんな本作 魅力 、極限状況に追い込まれる緊張感あふれるストーリーと、それを支える圧倒的な映像表現にある。これまでも無人 渋谷スクランブル交差点や精巧に設計された“げぇむ”シーンなど、現実と虚構が分からなくなるくらい 映像クオリティで観る者を釘付けにしてきた。そして今回 シーズン3で 、オリジナルストーリーならで 先が読めない展開や新たな“げぇむ”を、最新 VFX技術と大規模セットを組み合わせて表現。映像 スケール感 これまで シリーズを凌駕し、まさに「今際の国」の世界が進化を遂げている。

解禁されたスペシャルメイキング映像で 、そ 裏側に迫る撮影現場を収録。冒頭で、先日 グローバルファンイベントでも主演の山崎が「特別な方法で撮影した」と語っていた東京が濁流に呑まれるクライマックスシーンのセットが映し出される。プロデューサーを務める森井輝が映画『海猿』で得たノウハウが最大限に活かされている。大きなプールと太い滑り台を作り、そこにドラム缶で水を落として水のうねりを作る。並行して造波プールで使われる機械をプールに入れて荒波を起こした。役者たちが太いホースで放流された水の中で、踏ん張りながら演技をしているので、肉体への負担が非常に大きいものだった。大量の水を使い、プールのように設えた特設セットの中で、山崎と土屋が激しい水流と波に抗いながら撮影に挑む姿は圧巻で、さらにVFXが融合することで、まさに息を呑む映像へと完成していく過程が描かれる。

さらに、“げぇむ”「暴走でんしゃ」 撮影風景も公開。「暴走でんしゃ」 撮影スタジオ 中に、車両を丸々一両と、そ 前 車両と後ろ 車両を三分 一ずつ製造した。1号車 シーンを撮影して2号車に移動したら、役者たち 再び後方から車両に入ってきて2号車 シーンを撮影し……を繰り返していった。走行中 揺れ 、車両 下にバネを設置し、スタッフが力をかけることで表現されている。アリスとウサギが離れた車両から必死に手を伸ばすシーン 、キャスト 演技とセット美術 力で迫力あるシーンを生み出し、観る者を強烈に引き込む名場面となった。

また本作で精神的に最も追い詰められる“げぇむ”として描かれる が「ミライすごろく」だ。作品中に登場する25部屋（マス）を全て同じ部屋で撮影している。その部屋６面がLEDパネルになっている。そこを役者たちが出たり入ったりしながら演技をし、シーンを積み重ねていくという地道な撮影が１ヶ月続いた。背景に映し出される都会の街並みと、そこで演じるキャストらの姿がスタジオ撮影と 思えないほど自然に馴染みつつも、どこか異質で、その特異な雰囲気が「今際の国」ならで 世界観を形作っている。

あわせて、撮影現場で オフショットも公開された！劇中で 極限状態に追い込まれる緊迫したシーンが多いが、今回公開された写真で 、主演 山崎や土屋を じめとするキャストたち 笑顔でリラックスした表情が垣間見え、キャスト・スタッフが一丸となって作り上げた絆の深さを感じさせる。

シーズンを重ねるごとに進化を遂げる「今際の国のアリス」の世界。Netflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3 独占配信中。