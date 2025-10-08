長崎MFマテウス・ジェズスが圧巻のパフォーマンス

J1昇格争い中のV・ファーレン長崎は10月4日、J2リーグ第32節でジェフユナイテッド市原・千葉と上位直接対決に臨み、2-0で勝利を収めた。

この大一番でも“規格外”の助っ人MFマテウス・ジェズスが圧巻のパフォーマンスを示した。

スコアレスで迎えた前半45分、マテウス・ジェズスは自陣からドリブルで相手陣内の深い位置までボールを運び、FWエジガル・ジュニオの先制点を導くと、その後も右サイドから持ち前のキープ力とドリブルでの推進力を生かして攻撃をけん引。2-0の勝利に貢献した。

Jリーグ公式YouTubeは「試合終盤でも規格外の馬力」と千葉戦でのマテウス・ジェズスのプレー動画を公開。複数のDFに囲まれてもボールを奪われず、チャンスにまでつなげるプレーは「なんでこんな選手がJ2に！？」「もはや遊んでる」「はやくJ1いってくれ」「上手い・速い・強い」「何でもこなす」「うますぎだろ」「異次元過ぎる」「Ｊ1でもトップクラス」「J2レベルじゃないよ」「子供対大人だ」「レベチ」「えぐすぎ」「最近は3人相手でも余裕で抜いちゃう」「J1でもMVP級」と大きな反響を呼んでいた。

長崎は昇格争いの直接のライバルである千葉を叩き、残り6試合で3位との差を「4」に広げた。J2で輝くマテウス・ジェズスの姿を来季はJ1で見ることができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）