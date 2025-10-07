【GU】仲里依紗も購入♪ワイドパンツの着こなしに「ハイブランドに見える」「真似したい」の声

仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『GU一万円コーデバトルしたらまじでルールを履き違えてる人いておかしなバトルになって草とりま1時間半もGU滞在してねばりにねばったのになにこのオチ とりあえずどっちが勝利するかみんなコメントしてみて？』という動画を投稿。1万円分の【GU】購入品で作るコーディネートを披露してくれました！この中で、仲さんが購入したゆったり履けるユニセックスパンツをご紹介♪

仲さんが「すっごいワイドなの。見て」と言い、披露したアイテムがこちら！

◼︎スーパーワイドカーゴパンツ

GU / スーパーワイドカーゴパンツ 税込2,990円（公式サイトへ）

ボリューミーなスーパーワイドシルエットが特徴のカーゴパンツ。

ハリのある素材なので綺麗なラインで履くことができるほか、コードで裾を絞ることで、シルエットの変化を楽しむこともできます。

公式オンラインショップでは、XS〜3XLサイズまで展開しているユニセックスアイテム。仲さんは、ブラックカラーを購入されていました！

仲さんはこちらのパンツを広げて、「まるでBALENCIAGAなんだよね！」と高見えするとコメントし、ワイドシルエットがお気に入りな様子を見せていました♪

こちらの動画には、「めっちゃオシャレ」「大人っぽくてカッコイイ︎︎」「里依紗ちゃんのコーディネート力えぐい」「ハイブランドに見える」「真似したい」と多くの反響が集まっていました！

