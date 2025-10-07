糖尿病の初期症状とは？ ― 早期に気づくためのチェックポイント

はじめに

糖尿病は「気づかないうちに進行する病気」と呼ばれます。初期の段階では痛みや違和感がほとんどないため、気づいたときには進行していたというケースも少なくありません。

しかし、糖尿病は早期に発見し、生活習慣を改善すれば十分にコントロールできる病気です。今回は、糖尿病の初期症状や体のサイン、早めに受診すべきポイントを解説します。

1. 糖尿病とは ― 血糖値が高い状態が続く病気

糖尿病は、血液中のブドウ糖（血糖）が慢性的に高くなる病気です。インスリン（血糖を下げるホルモン）の作用が不足または効きにくくなることで、エネルギーがうまく使えなくなる状態に陥ります。

代表的なタイプは以下の2つです。

1型糖尿病：自己免疫反応でインスリンが作られなくなる

2型糖尿病：生活習慣や遺伝の影響でインスリンが効きにくくなる

日本人の約95％は2型糖尿病であり、食生活や運動不足、肥満、ストレスが大きく関係しています。

2. 糖尿病の初期にあらわれる症状

糖尿病の初期症状は、「血糖値が高い状態が続くことで体がSOSを出しているサイン」です。主な症状をチェックしてみましょう。

(1) 喉が渇く・水をよく飲む

血糖値が高くなると、体は余分な糖を尿に排出しようとします。その際に水分も一緒に失われるため、喉の渇きや多飲が現れます。

(2) 尿の回数が増える・夜間頻尿

糖を尿から排出する過程で尿量が増加します。夜中に何度もトイレに行く場合は、糖尿病のサインの可能性があります。

(3) 体重が減る

食事量が変わらないのに体重が減る場合、エネルギーがうまく使われず、筋肉や脂肪が分解されていることがあります。特に短期間での体重減少は注意が必要です。

(4) 倦怠感・疲れやすい

血糖が細胞内に取り込まれないため、エネルギー不足で疲れやすくなります。

(5) 目のかすみ

血糖値が高い状態が続くと、目の水分バランスが乱れ、ピントが合いにくくなります。放置すると「糖尿病網膜症」へ進行することもあります。

(6) 傷が治りにくい・感染しやすい

血流が悪化し、免疫力が低下することで、皮膚の傷や感染症が治りにくくなることがあります。

(7) 手足のしびれ

糖尿病性神経障害の初期段階で、手足のしびれや感覚異常が出ることがあります（次回「糖尿病 手のしびれ」で詳しく解説します）。