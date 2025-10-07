この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「お客様と患者さんは根本的に違う」現役歯科医が断言、良い治療を受けられる人とそうでない人の決定的な差

前岡歯科医院院長の前岡遼馬先生が、自身のYouTubeチャンネルで「あなたも嫌われてる！？プロを困らせる患者、本気にさせる患者を徹底解説」と題した動画を公開。歯科医も人間であり、患者の態度によって治療の質が左右されるという現場のリアルを明かし、良い治療を受けるための患者側の心構えについて問題提起した。



動画で前岡先生は、医療も「人が人に対して行うサービス」である以上、術者との良好な人間関係が治療結果に影響を与えると指摘。良い治療を受けるためには、歯科医を困らせたり、嫌われたりしないことが大切だと語る。しかし、歯科医院は閉鎖的な空間であり、医師やスタッフの本音が分かりにくいため、患者側が「陰で何を言われているか分からない」と不安を抱えがちな現状にも言及した。



その上で、前岡先生は歯科医を「困らせる患者」の具体的な特徴として、「人としての礼儀がなっていない」「自分のことを“お客様”だと思っている」「院長以外のスタッフへの態度が大きい」という3点を挙げる。特に、「お客様と患者さんは根本的に違う」と断言。お客様がサービスを受け身で享受する立場であるのに対し、患者は病気の原因となった自身の生活習慣などを見つめ直し、医療者と二人三脚で治療に取り組む「パートナー」であるべきだと主張した。受け身の「お客様」意識では、根本的な問題解決には至らないと警鐘を鳴らす。



逆に、歯科医が「本気になる患者」の特徴として、「治療に前向き」「口腔内のポジティブな変化にフォーカスできる」「言行が一致している」ことを挙げた。術者も人間であり、患者の治療に対する本気度や前向きな姿勢、そして改善していく様子を共に喜べる関係性が、最高のパフォーマンスを引き出す原動力になると力説した。



この投稿には『今日の動画も、勉強になりました』などのコメントが寄せられた。前岡先生は、良い治療を受けるには良い歯科医院を選ぶだけでなく、患者自身が「当たり前のことを当たり前にやる」ことの重要性を強調。術者との信頼関係を自ら築きにいく姿勢こそが、最良の治療結果につながるというメッセージで動画を締めくくった。