STARTO ENTERTAINMETN所属のAぇ! groupの草間リチャード敬太が、路上で下半身を露出していたとして公然わいせつの疑いで10月4日に逮捕された。草間は6日に釈放され、報道陣を前に涙を見せながら「本当に申し訳ございませんでした」と頭を下げた。

事件の影響はグループ全体におよんでいる。

「グループがCMキャラクターを務めるスキンケアブランドAvene（アベンヌ）と、ヘアケア用品のPalty（パルティ）の公式サイトから、メンバーの画像が削除されています。やはり草間さんの事件のインパクトとイメージが影響していると言わざるをえません」（広告業界関係者）

この流れは今後も止まらなさそうだ。

「草間さんは『ザ!鉄腕!DASH!!』（日本テレビ系）に“助っ人”として出演していましたが、事件を受け、10月5日放送分の内容が差し替えに。今後も同様の対応が続くと見られ、降板の可能性も取り沙汰されています。グループとしても年度末へ向けての音楽特番などへの出場も難しくなるのでは」（放送作家）

Xでは、グループの過去の不祥事を絡めた指摘も聞かれる。

《タバコ吸ってた奴もおったやろ》

《福本くんもAぇ! Groupだったんだよね福本くんは結局何があったのか今もわからないけど》

こうした声が寄せられる理由をスポーツ紙記者が語る。

「喫煙は、末澤誠也さんに向けられたものでしょう。末澤さんは成人していたのでタバコを吸うこと自体は問題ありませんが、テレビ番組で胸ポケットにタバコを入れた姿が映り込み物議を醸しました。アイドルのイメージとして、喫煙は似つかわしくないと考えるファンが一定数いるということです」

Aぇ! groupからは過去に脱退者も出ている。

「Aぇ! groupは2024年にメジャーデビューしますが、その前となる23年12月30日、コンプライアンス違反を理由に福本大晴さんが、専属契約を解除されています。デビュー前から波乱含みのグループであり、今回、草間さんが逮捕されたことで、より“お騒がせ”というイメージがついてしまいました」（前出・スポーツ紙記者）

今回の逮捕で、グループの勢いが失速するのは間違いなさそうだ。