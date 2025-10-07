G大阪、シーズン終盤に大きな痛手…ブラジル人選手２名が負傷離脱に。ウェルトンは手術を実施
ガンバ大阪は10月7日、MFファン・アラーノとFWウェルトンの負傷を発表した。
クラブによると、ファン・アラーノは左膝蓋腱炎、ウェルトンは左膝内側半月板損傷と診断。またウェルトンに関しては、２日に手術が終了していることも併せて報告されている。
ブラジル人のふたりは、10月５日に行なわれた前節の鹿島戦（０−０）でともにベンチ外に。今季は残り５試合。G大阪はシーズン終盤のタイミングで重要なピースを欠くことになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
