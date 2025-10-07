この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気物件紹介YouTuber・ゆっくり不動産さんが、「【現地直送?!】4坪の家を横に並べた8坪コンパクト2DKを内見！」と題して、自身のYouTubeチャンネルを更新。約4坪の「直層型コンパクトハウス」の倍、8坪の“パコファミリー2”を熊本市で内見しながら、その使い勝手や驚きの仕様について語った。

冒頭、久しぶりの熊本上陸に「空が青いなぁ！」とテンション高めで登場したゆっくり不動産さんは、日本のミニチュア庭園「水前寺成趣園」を巡りつつ、「今回は、過去に紹介した4坪の家を2つつなげた“2箱分”の物件」という本企画の説明も織り交ぜた。その独特なワクワク感を、「物件オタクの好奇心をめちゃめちゃくすぐってくるなぁ」と率直に明かしている。

現地に到着すると、「住宅街に現れた秘密基地みたい」と表現。外観はブラックガルバリウムを基調にしたシンプルな仕上げで、目を引くデザインとなっている。駐車場も「普通車2台、軽自動車1台分の余裕あるスペース」と実用性にも太鼓判を押した。

室内へ入ると、「玄関スペースがしっかり仕切られている。意外に広くて“普通の家”やん」と驚き。「トイレや浴室、水回りも8坪に“ちゃんと別々”に配置され、しかも浴槽まで！」と、狭小でありながら住みやすさを追求した間取りに強い関心を示し、「狭小住宅＝極小と思い込んでいた自分を反省」と語った。

またキッチンや収納、居室、テラスに至るまで「どれもミニマルで実用的。特にテラスは“居室の延長線としても活用できる仕様”」と高く評価。「DIYやアレンジもしやすい空間で、“暮らし方の幅も広がりそう”」とオススメした。

終盤では、「コンパクト住宅なのにしっかりしたクオリティと、良心的な価格の企画力に驚かされた」と総括。今後は人気の“トレーラーハウスタイプ・PACO-TRAILER”の内見も予告し、「次回も個性的な物件にご期待ください！」と締めくくっている。

YouTubeの動画内容

02:03

4坪ハウスの2倍！新たな8坪コンパクト平屋を現地レポート
09:33

室内の工夫と窓周りのDIYで快適空間に
14:26

10種類の『パコ』シリーズと次回トレーラーハウス予告

