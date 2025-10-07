ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』いよいよスタート！W主演の水野美紀＆齊藤京子コメント、場面写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

齊藤京子と水野美紀がW主演で“同一人物”を演じるドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』が、10月7日にカンテレ・フジテレビ系「火ドラ★イレブン」枠でスタートする。

そしてこのたび第1話放送を目前に、“2人1役”で主人公を演じる齊藤京子と水野美紀からメッセージが到着。JO1白岩瑠姫らの初解禁写真も公開された。

あしだかおる・アオイセイによる同名人気漫画を原作とするこのドラマは、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野美紀）が、全身整形で25歳の篠原レイコ（齊藤京子）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに“新米ママ”として潜入する、衝撃の復讐エンタテインメント。JO1の白岩瑠姫が地上波連続ドラマ初出演で無免許の天才外科医を演じることでも話題だ。

■絶望する母親が選んだ復讐の手段は、驚がくの“全身整形”

先行して第1話を鑑賞したというふたり。齊藤は「すごくおもしろくて、あっという間に見終わりました！ 1話は“水野さんが演じる玲子”が中心となりますが、心が揺さぶられるお芝居で“さすがすぎる”と感動しました。私が“水野美紀さんの玲子”を“齊藤京子のレイコ”として引き継いでいけるかどうかはプレッシャーに感じていますが、それこそがこのドラマの肝になってくると思うので頑張ります！」と気を引き締める。

一方、水野は「1話から怒とうの展開です！ 最愛の娘と孫が飛び降り…、私はその瞬間を目撃し…、絶望しているところに天才外科医が現れて…、大金をつぎ込んで全身整形を決意する…。こんなぶっ飛んだ展開が一気に進行するので、ぐいぐい引き込まれます」と絶賛。

「1話はこれから始まる復讐劇へのキッカケであり壮大な“前フリ”なので、かわいそうな主人公にしっかりと感情移入してもらえたらうれしいです。また復讐相手のママ友たちが、とにかく“悪”で救いようのない敵なので、視聴者の皆さんも気持ちよく怒りをぶつけて一層楽しめると思います」と語った。

現在撮影中の本作。現場の様子を聞くと、齊藤は「初めての復讐劇なので、とにかく楽しみにしていましたが、いざ撮影が始まると心がグッと締め付けられるような感情になりました。テスト撮影から泣きそうになったり、心が苦しくなったり…。撮影だとわかっていてもつらくなる瞬間もありますが、これを乗り越えたら俳優としてステップアップできるような気がしています」と心情を吐露。

水野も「つらいシーンが多いから、ずっと涙を我慢していました。テスト撮影の段階から泣きそうになりますが、何とかテスト中はこらえて、本番で発散して、結果的にはスッキリして家に帰っています（笑）」と、独自の乗り越え方を打ち明けた。

いよいよ開幕する復讐劇を前に、期待に胸を膨らませるふたり。齊藤は「とにかくスカッとする復讐劇です！ それは間違いなくお約束します。お芝居とはいえ、皆さんが演じるママ友たちが本当に怖くて（笑）。だからこそ私は“絶対に復讐してやる”という心を燃やし続けて立ち向かっています。30分があっという間に感じるくらいにのめりこめる作品なので、ぜひ楽しみにしていてください！」とアピール。

そして、水野は「胸のスカッとする展開の中にも、どこか不穏な空気も漂っていて、手に汗握るストーリーになっています。ありえない話のようで、でも“こんな悪いママもいそうだな”みたいに、不思議な説得力とリアリティーがある物語です。ラスボスを倒すまでは目が離せなくなると思います。ドキドキ、ハラハラ、そしてスカッとしながら、復讐の行方を見届けてください。皆さんの期待を上回る仕上がりになっていると思います！」と、力強く締めくくった。

■第1話 あらすじ

介護士の篠原玲子（水野美紀）は55歳のシングルマザー。ひとり娘の優奈（大友花恋）が結婚して母となった今は、孫の圭太（日影琉叶）の成長を見守る穏やかな日々を送っていた。

だが圭太の5歳の誕生日、そんなつつましい幸せは一瞬にして奪われた。玲子の目の前で、優奈と圭太がマンションから飛び降りたのだ。優奈はまもなく死亡。圭太は一命を取り留めたが、意識不明の重体になってしまう。

現場の状況から、優奈の死は育児に悩んだ末の無理心中として処理された。生きる望みを失った玲子は、廃ビルの屋上へ。飛び降りようとしたそのとき、医者を名乗る謎の男・成瀬（白岩瑠姫）が現れる。そして成瀬は、「死ぬくらいなら、生まれ変わったらどうだ」と、意味深な言葉を投げかけて…。

そんな折、玲子に差出人不明のメールが届く。送られてきた動画には、新堂沙織（新川優愛）らママ友から屈辱的なイジメを受ける優奈の姿が。さらに非通知の電話が入り、思わぬ告発に玲子はがく然とする。

「娘はママ友に殺された」

玲子はある決意を胸に、別人になる全身整形を成瀬に依頼。25歳のレイコ（齊藤京子）に生まれ変わると、娘の敵（かたき）を討つために動き出す。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』

10/07（火）スタート

毎週火曜 23:00～23:30

※初回のみ23:15～23:45

出演：齊藤京子 水野美紀 白岩瑠姫（JO1） 香音 小林きな子 峯岸みなみ 竹財輝之助 新川優愛 他

原作：あしだかおる・アオイセイ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（ぶんか社刊）

脚本：川崎いづみ（「崎」は、たつさきが正式表記）

制作著作：カンテレ

