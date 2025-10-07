モデルや歌手など幅広く活躍するイ・ダヘさん（画像は公式インスタグラムより）。

　韓国のチアリーダー界で人気を博すイ・ダヘさんがインスタグラムを更新。キュートな衣装でファンを魅了した。

　韓国Kリーグの全北現代でリポーターを務めるほか、モデルや歌手など幅広く活躍する26歳は、「困っている人を助けることもできるよ」などと綴り、献血をアピール。公開された写真は９枚。ふわりとしたミニスカートからは美脚がすらり。ピンクのセパレートで美ボディを誇示する。
 
　この投稿にコメントが殺到。「めっちゃきれい」「本当にかわいい」「お姫様は美しい」「笑顔がやばい」「韓国で最も美しくセクシーなプリンセス」「世界で最も美しいアジア人」といった声が寄せられた。

　華やかなビジュアルが反響を呼んだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】美脚すらり！ キュートなファッションでファンを魅了したイ・ダヘさん

 