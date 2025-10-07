セパレートのミニスカ姿「本当にかわいい」艶やかピンクで美ボディ披露の韓国人気チアに喝采！「最も美しくセクシーなプリンセス」「笑顔がやばい」
韓国のチアリーダー界で人気を博すイ・ダヘさんがインスタグラムを更新。キュートな衣装でファンを魅了した。
韓国Kリーグの全北現代でリポーターを務めるほか、モデルや歌手など幅広く活躍する26歳は、「困っている人を助けることもできるよ」などと綴り、献血をアピール。公開された写真は９枚。ふわりとしたミニスカートからは美脚がすらり。ピンクのセパレートで美ボディを誇示する。
この投稿にコメントが殺到。「めっちゃきれい」「本当にかわいい」「お姫様は美しい」「笑顔がやばい」「韓国で最も美しくセクシーなプリンセス」「世界で最も美しいアジア人」といった声が寄せられた。
華やかなビジュアルが反響を呼んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美脚すらり！ キュートなファッションでファンを魅了したイ・ダヘさん
