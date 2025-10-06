¤Ê¤¼¿Íµ¤¡©´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö358¡×¤Ä¤¤¤ËÁ´¹ñ¶è¤Ø¡ª Ææ¤Î¿ô»ú¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤È¤Ï
´õË¾ÈÖ¹æÀ©ÅÙ¤È¡Ö358¡×¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê
¡¡°¦¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¹¥¤¤Ê4·å¤Î¿ô»ú¤òÁª¤Ù¤ë¡Ö´õË¾ÈÖ¹æÀ©ÅÙ¡×¡£
¡¡¶áÇ¯¡Ö1¡×¤ä¡Ö8¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤Î¿ô»ú¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¡Ö358¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«ÉÔ»×µÄ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤§¡ª¡×¤³¤ì¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤Ä¤¤¤ËÁ´¹ñ¤ÇÃêÁªÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¿ô»ú¡£¤Ê¤¼Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¡Ö358¡×¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ÈÆæ¤Ë²þ¤á¤ÆÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¼ÖÎ¾¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢4·å¤Î°ìÏ¢»ØÄêÈÖ¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«¿È¤Î¹¥¤¤Ê¿ô»ú¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡Ö´õË¾ÈÖ¹æÀ©ÅÙ¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï1999Ç¯¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç±¿ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¿ô»ú¤ò°¦¼Ö¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´õË¾¤Ç¤¤ëÈÖ¹æ¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¿½¤·¹þ¤á¤Ð¼èÆÀ²ÄÇ½¤Ê¡Ö°ìÈÌ´õË¾ÈÖ¹æ¡×¤È¡¢¿Íµ¤¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤áËè½µ·îÍËÆü¤ËÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÃêÁªÂÐ¾Ý´õË¾ÈÖ¹æ¡×¤Î2¼ïÎà¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö1¡×¤ä¡Ö7¡×¡Ö8¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ì·å¤Î¿ô»ú¤ä¡Ö8888¡×¤Ê¤É¤Î¥¾¥íÌÜ¤Ï¡¢Á´¹ñ°ìÎ§¤ÇÃêÁªÂÐ¾Ý¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¶áÇ¯µÞÂ®¤Ë´õË¾¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö358¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¡¡¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¤³¤Î¿ô»ú¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö358¡×¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éÁ´¹ñÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2015Ç¯º¢¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤´¤¯°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤ä¼Ö¼ï¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤ëÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2017Ç¯¡¢2019Ç¯¤ÈÄ´ºº¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¿Íµ¤¤ÏÃå¼Â¤ËÁ´¹ñ¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë·Ú¼«Æ°¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î»Ù»ý¤Ï¸ü¤¯¡¢2023Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿Íµ¤¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÐÏ¿Âæ¿ô¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¡ÖÌ¾¸Å²°¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î¤ßÃêÁªÂÐ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë2025Ç¯5·î19Æü¤ÎÃêÁª¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤ÇÃêÁªÂÐ¾Ý´õË¾ÈÖ¹æ¤Ø¤È¡Ö¾º³Ê¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö358¡×¤¬°ìÉô¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÄêÈÖ¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÉÀ¸¤·¤Æ¡Ö3588¡×¤È¤¤¤¦ÈÖ¹æ¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î¿þÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¿Íµ¤¡©¡Ö358¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î"±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤"°ÕÌ£¤È¤Ï
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö358¡×¤Ï¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤ÎÀâ¤¬Ê£¹çÅª¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÀ³Î¤ÊÍ³Íè¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸ý¥³¥ß¤Ê¤É¤Ç¹¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¼ç¤ÊÀâ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢É÷¿å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡Ö3¡×¤Ï¶â±¿¡¢¡Ö5¡×¤Ïºâ±¿¤äÄë²¦¡¢¡Ö8¡×¤ÏºÇ¹â¤ÎµÈ¿ô¤äÀ®¸ù¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤ÇÈó¾ï¤Ë±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¿ô»ú¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶â±¿¤ä»Å»ö±¿¤Î¸þ¾å¤ò´ê¤¦¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ëÃøÌ¾¤Êºî²È¤¬¼«Ãø¤ÎÃæ¤Ç¡Ö358¡×¤ò¡ÖÀ»¤Ê¤ë¿ô»ú¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¿ô»ú¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¿Íµ¤¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿°ì°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¼á²àÍÍ¤¬¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤¬35ºÐ8¥ö·î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤ä¡¢Îò»Ë¾åÍÌ¾¤ÊÆÁÀî¾·³¤¬3Âå¡¦²È¸÷¡¢5Âå¡¦¹ËµÈ¡¢8Âå¡¦µÈ½¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¾Í·µ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»°Â¢Ë¡»Õ¤Î¤ª¶¡¤¬¡¢º»¸ç¾ô¡Ê¤µ¤´¤¸¤ç¤¦¡á3¡Ë¡¢Â¹¸ç¶õ¡Ê¤½¤ó¤´¤¯¤¦¡á5¡Ë¡¢ÃöÈ¬²ü¡Ê¤Á¤ç¤Ï¤Ã¤«¤¤¡á8¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤¬ÆÃÊÌ»ë¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¹¬±¿¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢¡Ö358¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ËÆÃÊÌ¤Ê²ÁÃÍ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö1122¡ÊÎÉ¤¤É×ÉØ¡Ë¡×¤ä¡Ö2525¡Ê¥Ë¥³¥Ë¥³¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö178¡ÊB¡Çz¤Î°ðÍÕ¤µ¤ó¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤Ê¤É¡¢´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤ä´ê¤¤¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¶À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö358¡×¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶â±¿¾å¾º¤äÀ®¸ù¡¢¹¬±¿¤È¤¤¤Ã¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê´ê¤¤¤ò¡¢±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¿ô»ú¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÂ÷¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¿´Íý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ë¼±ÊÌÈÖ¹æ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢°¦¼Ö¤Ø¤Î°¦Ãå¤ä¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿´õË¾ÈÖ¹æÀ©ÅÙ¡£
¡Ö358¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÉÕ¤±¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¿ô»ú¤Ë¹þ¤á¤¿ÍÍ¡¹¤Ê´ê¤¤¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£