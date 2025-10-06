Ï·²½¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤ëÆÃ¼ì¤Ê´´ºÙË¦¤òÃæ¹ñ¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬³«È¯¤·¤Æ¹âÎð¤Î¥µ¥ë¤ò¼ãÊÖ¤é¤»¤ë¼Â¸³¤ËÀ®¸ù
´´ºÙË¦¤ÏÂÎ¤ò¹½À®¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÙË¦¤ËÊ¬²½¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢Â»½ý¤·¤¿ÂÎÁÈ¿¥¤Î²óÉü¤È¹±¾ïÀ¤Î°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÃÎð¤È¶¦¤Ë´´ºÙË¦¤ÏºÆÀ¸Ç½ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤ì¤¬Ï·²½¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ËÃæ¹ñ²Ê³Ø±¡¤È¼óÅÔ°å²ÊÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Ä¹¼÷¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤òºÆ¥×¥í¥°¥é¥à¤·¤¿ÆÃ¼ì¤Ê´´ºÙË¦¤òºîÀ®¤·¡¢¹âÎð¤Î¥«¥Ë¥¯¥¤¥¶¥ë¤Ë¤ß¤é¤ì¤ëÏ·²½¤ÎÃû¸õ¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤ë¼Â¸³¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Senescence-resistant human mesenchymal progenitor cells counter aging in primates: Cell
Restoring youth: Scientists use engineered cells to restore vitality in primates | EurekAlert!
https://www.eurekalert.org/news-releases/1088662
Anti-Aging Breakthrough: Stem Cells Reverse Signs of Aging in Monkeys
https://www.nad.com/news/anti-aging-breakthrough-stem-cells-reverse-signs-of-aging-in-monkeys
¥Ò¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆFoxO3¤È¤¤¤¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¡¢DNA¤Ë·ë¹ç¤·¤Æ°äÅÁ»Ò¤Î¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇºÙË¦¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î°äÅÁ»Ò¤Ï·ò¹¯Åª¤ÊÏ·²½¤ä¼÷Ì¿¤Î±äÄ¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎºÙË¦¥×¥í¥»¥¹¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢FoxO3¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¥³¡¼¥É¤¹¤ëFOXO3°äÅÁ»Ò¤Ï¡ÖÄ¹¼÷°äÅÁ»Ò¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏºÇÀèÃ¼¤Î¹çÀ®À¸Êª³Øµ»½Ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢FoxO3³èÀ¤ò¹â¤á¤ë¤è¤¦¤Ë²þÊÑ¤·¤¿¡ÖÏ·²½Äñ¹³À´ÖÍÕ·ÏÁ°¶îºÙË¦(SRC)¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥Ò¥È´´ºÙË¦¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆSRC¤Î¸ú²Ì¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¥È¤Ë¶á¤¤ÎîÄ¹Îà¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ë¥¯¥¤¥¶¥ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¸³¤Ç¤Ï19¡Á23ºÐ¤Î¥«¥Ë¥¯¥¤¥¶¥ë(¥Ò¥È¤ÎÌó57¡Á69ºÐ¤ËÁêÅö)¤ò¡ÖÀ¸Íý¿©±ö¿å¤òÅêÍ¿¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¡ÖÉáÄÌ¤Î´´ºÙË¦¤òÅêÍ¿¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¡ÖSRC¤òÅêÍ¿¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ËÊ¬¤±¡¢44½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ2½µ´Ö¤´¤È¤ËÅêÍ¿¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÃíÆþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÈ±Ö¤ÎµñÀäÈ¿±þ¤ä¼ðáç¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÆÆ¤ÊÍ³²»ö¾Ý¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
by budak
44½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÅêÍ¿¤òÂ³¤±¤¿¸å¡¢SRC¤¬¹âÎð¤Î¥«¥Ë¥¯¥¤¥¶¥ë¤ÎÀ¸Êª³ØÅªÏ·²½¤òÃÙ¤é¤»¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÏ¢¤ÎÀ¸Êª³ØÅª»ØÉ¸¤¬Â¬Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ØÉ¸¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ëµ²±ÊÝ»ýÇ½ÎÏ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤ÎÈ¢¤ÎÃæ¤Ë¥¨¥µ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òµ²±¤µ¤»¤ë¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥óÁí¹ç¸¡ººÁõÃÖ(WGTA)¤ò¹Ô¤¤¡¢¥«¥Ë¥¯¥¤¥¶¥ë¤Îµ²±ÎÏ¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢SRC¤òÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿¥«¥Ë¥¯¥¤¥¶¥ë¤ÏÀ¸Íý¿©±ö¿å¤äÉáÄÌ¤Î´´ºÙË¦¤òÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿¥«¥Ë¥¯¥¤¥¶¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¹â¤¤ÀºÅÙ¤Ç¥¨¥µ¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¢¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÄÌ¤Î´´ºÙË¦¤òÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿¥«¥Ë¥¯¥¤¥¶¥ë¤Îµ²±ÎÏ¤ÏÀ¸Íý¿©±ö¿å¤òÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÆ±Åù¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¹âÎð¤Î¥«¥Ë¥¯¥¤¥¶¥ë¤Îµ²±ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Î´´ºÙË¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯SRC¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢MRI¤òÍÑ¤¤¤Æ¥«¥Ë¥¯¥¤¥¶¥ë¤ÎÇ¾¤Î¹½Â¤²òÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢SRC¤ÎÅêÍ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦Ç¾¤Î°à½Ì¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢Ç¾¤ÎÀÜÂ³À¤¬3¡Á5ºÐ¤Î¥«¥Ë¥¯¥¤¥¶¥ë(¥Ò¥È¤ÎÌó9¡Á15ºÐ¤ËÁêÅö)¤ÈÆ±Åù¤Î¾õÂÖ¤Ë²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ºî¶Èµ²±¤Ë½ÅÍ×¤ÊÁ°Æ¬Á°Èé¼Á¤ò´Þ¤à7¤Ä¤ÎÇ¾ÎÎ°è´Ö¤Î¹½Â¤ÅªÀÜÂ³À¤¬¡¢SRC¤ÎÅêÍ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ãÊÖ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¥Þ¥¤¥¯¥íCT¤òÍÑ¤¤¤Æ¥«¥Ë¥¯¥¤¥¶¥ë¤Î»õ¤Î¹üÎÌ¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢À¸Íý¿©±ö¿å¤òÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿¥«¥Ë¥¯¥¤¥¶¥ë¤Ç¤Ï²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦¹üÎÌ¸º¾¯¤¬¸«¤é¤ì¤¿°ìÊý¡¢SRC¤òÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿¥«¥Ë¥¯¥¤¥¶¥ë¤Ï¼ã¤¤¥µ¥ë¤Î»õ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Á´¿È¤Î61¥«½ê¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤ÎÁý¸º¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤ÎÁý¸º¤ÏºÙË¦¤äÁÈ¿¥¡¢´ï´±·Ï¤Îµ¡Ç½¾õÂÖ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Àµ¾ï¤Ê´´ºÙË¦¤òÅêÍ¿¤·¤¿¥«¥Ë¥¯¥¤¥¶¥ë¤Ç¤ÏÌó30¡ó¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¼ãÊÖ¤ê¤¬¤ß¤é¤ì¤¿°ìÊý¡¢SRC¤òÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿¥«¥Ë¥¯¥¤¥¶¥ë¤Ç¤ÏÂÐ¾ÝÁÈ¿¥¤Î50¡ó°Ê¾å¤Ç¼ãÊÖ¤ê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËSRC¤òÅêÍ¿¤·¤¿¥«¥Ë¥¯¥¤¥¶¥ë¤ÎÂ¡´ï¤äÁÈ¿¥¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢ÇÙ¤ä¿´Â¡¤Î·ì´É·Ï¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤¬²þÁ±¤·¡¢ÂçÆ°Ì®¤ÎÈî¸ü¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬È½ÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¡¢¿ÕÂ¡¤äÇ¾¤Ë¤ª¤±¤ë°Û¾ï¤Ê¥ß¥Í¥é¥ë¤ÎÄÀÃå¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ï·²½²Ê³Ø´ØÏ¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ëNAD¡Ü¤Ï¡¢Ï·²½¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï´´ºÙË¦¤ÎÈèÊÀ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ï·²½¤ÈÀï¤¦¾å¤ÇºÆÀ¸´´ºÙË¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¡£¶á¤¤¾Íè¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿SRC¤ÎÎ×¾²»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£