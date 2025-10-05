2025Ç¯¤â¡È¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·Ä´Íý¡É¤¬Ç®¤¤¡ª¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥ó¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤ÎºÇ¿·¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·²ÈÅÅ¡×4Áª
¥Æ¥£¥Õ¥¡ー¥ë¡Ö¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«ー ¥×¥í ¼«Æ°Ä´ÍýÆé¡×4Ëü5600±ß
¡¡½©¤¬¿¼¤Þ¤ë¤ÈÎø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¿´¤â¥«¥é¥À¤â²¹¤Þ¤ë¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¡£¤¿¤À¤·¡¢Ä´Íý¤ÎºÝ¤Ï²Ð¸µ¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¾Ç¤²ÉÕ¤ËÉ»ß¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê¤«¤º®¤¼¤¬É¬Í×¤Ê¤É¡¢¼Ñ¹þ¤à»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ë¤Î¤¬ÆñÅÀ¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤½¤ó¤ÊÇº¤á¤ëÎÁÍý¹¥¤¤Î¿Í¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿©ºà¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥ó¡¢¤¢¤È¤ÏÎÁÍý¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¡È¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·Ä´Íý¡É¡£
¡¡2025Ç¯¤â¡¢ÃíÌÜ¤Î¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·Ä´Íý²ÈÅÅ¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ìÃæ¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éÃíÌÜ¤Î4ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°Ä´Íý¤«¤é°µÎÏÄ´Íý¤Þ¤Ç²¿¤Ç¤â¤³¤Ê¤¹°ìÂæ
¡Ö¤«¤¤Þ¤¼¥Ñ¥É¥ë¡×¤Ç¾Ç¤²ÉÕ¤¤È¤âÌµ±ï¡£Æé¤ËÉÕ¤¤¤¿ÎÁÍý¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ò½üµî¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥Áー¥àÀö¾ôµ¡Ç½¡×¤âÅëºÜ
¡¡ËÁÆ¬¤Î²èÁü¤Ï¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡ー¥ë¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«ー ¥×¥í ¼«Æ°Ä´ÍýÆé¡×¡£
¡¡°µÎÏÄ´Íý¤äÌµ¿åÄ´Íý¤ò»Ï¤á¡¢¼Ñ¤ë¡¢¾ø¤¹¡¢ßÖ¤á¤ë¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¡ÊÄÙ¤¹¡Ë¤Ê¤ÉÁ´13¼ïÎà¤ÎÄ´Íý¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Î½àÈ÷¤Çµ¢Âð»þ¤Ë¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î½ÐÍè¤¿¤ÆÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÍ½ÌóÄ´Íý¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤âÅëºÜ¤·¤¿¹âµéµ¡¡£
¡¡2～4¿ÍÊ¬¤ÎÄ´Íý¤¬¤Ç¤¤ë3L¥µ¥¤¥º¤Ç¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÃÖ¤¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¡£ÆÈ¼«µ¡¹½¤Î¡Ö¤«¤¤Þ¤¼¥Ñ¥É¥ë¡×¤¬¿©ºà¤ò¼«Æ°¤ÇÆéÄì¤«¤éÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éº®¤¼¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä´Íý¤Ï¤Þ¤È¤á¤Æ¿©ºà¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¡¡Áàºî¤ÏËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ç°ì³ç´ÉÍý¡£Ä´Íý¥á¥Ë¥åー¤ä¥¿¥¤¥Þー¤Ê¤É³Æ¼ïÁàºî¤Ï¥¹¥àー¥º¤«¤Ä´ÊÃ±¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°µÎÏÄ´Íý¤Ç°Õ³°¤ÈÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÈÆéÆâ¤Î°µÎÏ¤¬²¼¤¬¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¡É¤³¤È¡£¤³¤ì¤â¡¢¡Ö¤«¤ó¤¿¤ó°µÎÏÇÓ½Ð¥Ü¥¿¥ó¡×¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë°µÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡65¼ïÎà¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢ÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñー¥È¥êー¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·Ä´Íý¤È°µÎÏÄ´Íý¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¤âºÇÅ¬¤Î°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡üDATA
¥Æ¥£¥Õ¥¡ー¥ë¡Ö¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«ー ¥×¥í ¼«Æ°Ä´ÍýÆé¡×
²Á³Ê¡§4Ëü5600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§310mm¡ß326mm¡ß¹â¤µ274mm¡¿½Å¤µ Ìó5.3kg
¹ï¤à¡¦²ÃÇ®¡¦ÙøÙÂ¤ò¼«Æ°¤Ç¡ª¡Öatomico ¥ªー¥È¥·¥§¥Õ¥Ý¥Ã¥È¡×
¥·ー¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Öatomico ¥ªー¥È¥·¥§¥Õ¥Ý¥Ã¥È¡×9900±ß
¡¡1»þ´ÖÃ±°Ì¤ÇºÇÂç18»þ´Ö¸å¤Þ¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤ëÍ½Ìó¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Öatomico ¥ªー¥È¥·¥§¥Õ¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢½Ð¶ÐÁ°¤ËºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Çµ¢Âð¸å¤Ë¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¥¹ー¥×¤äÆ¦Æý¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ä´Íý¤¬²ÄÇ½¤Ê°ìÂæ¡£
¡¡¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·Ä´Íý°Ê³°¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿Î©ÂÎ¹½Â¤¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹10Ëç¿Ï¡£¤³¤ì¤¬¿©ºà¤òºÙ¤«¤¯¥«¥Ã¥È¤·¡¢¤µ¤é¤ËÙøÙÂ¤È²ÃÇ®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¹ー¥×¤ä¥Úー¥¹¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡40¼ïÎà¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤âÆ±º¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥àー¥¸ー¤ä¥Ñ¥¹¥¿¥½ー¥¹¤Ê¤É¡¢¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¡¡Ä´Íý»þ¤ÎÄê³ÊÍÆÎÌ¤Ï600ml¤È¡¢2～3¿ÍÊ¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¥¹ー¥×¤ä¤ª´¡¤ò¤Þ¤È¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ë¤âºÇÅ¬¡£³Æ¼ïÁàºî¤ÏËÜÂÎ²¼Éô¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿Áàºî¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¥á¥Ë¥åー¤òÁª¤Ö¤À¤±¤ÈÈó¾ï¤Ë´ÊÃ±¡£
¡¡ËÜÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤Ï±ø¤ì¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ÅÉÁõ²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¿å¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÆâÉô¤ÎÀö¾ô¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¹â²¹Àö¾ô¥âー¥É¡×¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ê¤Î¤â¡ý¡£
¡üDATA
¥·ー¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Öatomico ¥ªー¥È¥·¥§¥Õ¥Ý¥Ã¥È¡×
²Á³Ê¡§9900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Éý135mm¡ß±ü¹Ô170mm¡ß¹â¤µ260mm¡¿½Å¤µ 1.2kg
±Ç¤¨¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤òºÌ¤ë¡ª BRUNO¡Ö¥ªー¥È¥¯¥Ã¥¯¥Ý¥Ã¥È¡×
BRUNO¡Ö¥ªー¥È¥¯¥Ã¥¯¥Ý¥Ã¥È¡×1.0L¡§1Ëü2100±ß¡¿0.6L¡§9900±ß
¡¡BRUNO¤Î¡Ö¥ªー¥È¥¯¥Ã¥¯¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÙøÙÂÎÏ¤Ç¥¹ー¥×¡¦¥½ー¥¹·Ï¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¼êÁá¤¯Ä´Íý¤Ç¤¤ë¼«Æ°Ä´Íý´ï¡£¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤È¥¢¥¤¥Ü¥êー¥«¥éー¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡2～3¿ÍÊ¬¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¡Ö0.6L¥µ¥¤¥º¡×¤È¡¢3～4¿ÍÊ¬¤ËÄ´Íý¤ËÅ¬¤·¤¿¡Ö1.0L¥µ¥¤¥º¡×¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥¿¥ó¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿8Ëç¿Ï¤Ë¤è¤ë¹â¤¤ÙøÙÂÎÏ¤Ç¥«¥ìー¤ä¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡¢¥¹¥àー¥¸ー¤Ê¤É¤Î¥Ë¥åー¤ò¼ê·Ú¤ËÄ´Íý¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÊÝ²¹¡¦¤¢¤¿¤¿¤áµ¡Ç½¤Ç¡È½ÐÍè¤¿¤Æ¤Î²¹¤«¤µ¡É¤ò¥ー¥×¡£
Í½ÌóÄ´Íý¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤ÎÉ½¼¨¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤
¡¡Áàºî¤ÏËÜÂÎÂ¦ÌÌ²¼Éô¤ÎÁàºî¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥á¥Ë¥åー¤ÎÁªÂò¡¢Ä´ÍýºÑ¤ßÎÁÍý¤Î²¹¤á¡Ê1.0L¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¡Ë¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´Íý¤ò»Å¾å¤²¤ëÍ½ÌóÄ´Íýµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢3¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ç´ÊÃ±¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0.6L¤È1L¤Î2¤Ä¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹
¡¡ÀìÍÑ¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¥Ö¥é¥·¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ã¥¿ーÉôÊ¬¤ÎÀö¾ô¤â¥é¥¯¥é¥¯¡£¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡üDATA
BRUNO¡Ö¥ªー¥È¥¯¥Ã¥¯¥Ý¥Ã¥È¡×
1.0L¡§1Ëü2100±ß¡¿0.6L¡§9900±ß¡Ê¤È¤â¤ËÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§1.0L 212mm¡ß155mm¡ß¹â¤µ330mm¡¿½Å¤µ Ìó1.9kg
¡¡¡¡¡¡¡§0.6L 188mm¡ß135mm¡ß¹â¤µ296mm¡¿½Å¤µ Ìó1.5kg
Îß·×½Ð²ÙÂæ¿ô20ËüÂæ¤òÆÍÇË¡ª¥ì¥³¥ë¥È¡Ö¼«Æ°Ä´Íý¥Ý¥Ã¥È¡×
¥ì¥³¥ë¥È¡Ö¼«Æ°Ä´Íý¥Ý¥Ã¥È¡×1Ëü3200±ß
¡¡¥ì¥³¥ë¥È¤Î¡Ö¼«Æ°Ä´Íý¥Ý¥Ã¥È¡×¤ÏÎß·×½Ð²ÙÂæ¿ô¤¬20ËüÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤Î¥Ý¥Ã¥È·¿Ä´Íý´ï¶ñ¡£¿©ºà¤òÆþ¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡È¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤ªÇ¤¤»¡É¤Ç¡¢¹ï¤à¡¦¤«¤º®¤¼¤ë¡¦²¹ÅÙÄ´Àá¤ò¼«Æ°¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥ê¥à¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤éÌó600ml¤ÎÍÆÎÌ¤Ç¡¢¥¹ー¥×¤Ê¤é°ìÅÙ¤Ë2～4¿ÍÁ°¤ÎºîÀ®¤¬²ÄÇ½¡£¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¤ä¥ー¥Þ¥«¥ìー¡¢À¸ÊÆ¤«¤é¿æ¤¯Ãæ²Ú´¡¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼êÎÁÍý¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ºàÎÁ¤òºÙ¤«¤¯¹ï¤ß¤Ê¤¬¤é¹â²¹¤Ç¼Ñ¹þ¤ß¡õÙøÙÂ¤ò¹Ô¤¦POTAGE¡õPASTE¡¢1Ê¬´Ö¤Ë1ÉÃÄøÅÙ¤ÎÃ»¤¤ÙøÙÂ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤¹¤ëSOUP&OKAYU¡¢È¾²òÅà¤·¤¿ÎäÅà¥Õ¥ëー¥Ä¤äÉ¹¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥àー¥¸ー¤¬ºî¤ì¤ëJUICE&CLEAN¡¢¾Ç¤²ÉÕ¤¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é75¡îÁ°¸å¤ò¥ー¥×¤¹¤ëWARM¡Ê²¹¤á¡Ë¡¢ÂçÆ¦¤«¤éÆ¦Æý¡õ¤ª¤«¤é¤òºî¤ì¤ëSOYMILK¤Î·×5¤Ä¤Î¥âー¥É¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´Íý¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´Íý¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¸ËÆâ¤ò¿åÀö¤¤¡õÉÕÂ°¤Î¥Ö¥é¥·¤Ç¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¿Ï¤ÎÎ¢Â¦¤Þ¤Ç¥¥ì¥¤¤Ë¤Ç¤¡¢³°Â¦¤Ï´¥¤¤¤¿ÉÛ¤Ç±ø¤ì¤ò¤µ¤Ã¤ÈÍî¤È¤»¤Ð´°Î»¤È¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â¥«¥ó¥¿¥ó¡£
¡¡¿Íµ¤ÎÁÍý²È¤Î¥¨¥À¥¸¥å¥ó»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿ËÜµ¡ÀìÍÑ¤Î¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÎÁÍý¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â³Ú¤·¤¯¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Î¥«¥éー¤Ï¥¯¥êー¥à¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¡¢¿·¿§¤Î¥â¥«¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿Á´3¿§¤«¤é¥Á¥ç¥¤¥¹²ÄÇ½¡£¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ò¶Ë¤á¤¿³°´Ñ¤È¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¿§Ì£¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡üDATA
¥ì¥³¥ë¥È¡Ö¼«Æ°Ä´Íý¥Ý¥Ã¥È¡×
²Á³Ê¡§1Ëü3200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§165mm¡ß120mm¡ß¹â¤µ233£í£í¡¿½Å¤µ Ìó970g