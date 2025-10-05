¾¡ÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ºÇ°¤Î¥Á¡¼¥à¡×¥ï¡¼¥¹¥È5
·²Íº³äµò¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡£2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é½ù¡¹¤Ë·ÐºÑÅª¤Ê¶¯¤µ¤òÁý¤·¡¢º£¤äÀ¤³¦¤ÇºÇ¹â¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤È²½¤·¤¿¡£³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍÎÏÁª¼ê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤Þ¤ÇË¤«¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶ìÀï¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ºÇ°¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤ò¡ØGive me Sport¡Ù¤«¤éÆÃ½¸¤¹¤ë¡£
5°Ì¡§2018-19¤Î¥Ï¥À¡¼¥º¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¿¥¦¥ó
³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§16
´ÆÆÄ¡§¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ï¥°¥Ê¡¼¢ª¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡Ê»ÃÄê¡Ë¢ª¥ä¥ó¡¦¥¸¡¼¥ô¥§¥ë¥È
ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¤ÊÁª¼ê¡§¥È¥ß¡¼¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥à¡¼¥¤¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ñ¥ó¥Á¥ç¥ó¡¢¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥É¥¥¥Ý¥ï¥È¥ë¤Ê¤É
2017-18¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢16°Ì¤È¥®¥ê¥®¥ê¤Ê¤¬¤é¤â»ÄÎ±¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Ï¥À¡¼¥º¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¿¥¦¥ó¡£¤·¤«¤·¤½¤Î²Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êä¶¯¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤ÎºÆ¸½¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2015Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ï¥°¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢»ÄÎ±¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤Æ½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç²òÇ¤¤Ë¡£
°ìºòµ¨¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä05¤òÎ¨¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ä¥ó¡¦¥¸¡¼¥ô¥§¥ë¥È¤¬¤½¤Î¸åÇ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6»î¹ç¤â»Ä¤·¤Æ2Éô¤Ø¤Î¹ß³Ê¤¬·èÄê¡£·ë¶É´ÆÆÄ¸òÂå¸å¤Ï1»î¹ç¤·¤«¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
4°Ì¡§2023-24¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É
³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§16
´ÆÆÄ¡§¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ø¥Ã¥¥ó¥°¥Ü¥È¥à¢ª¥¯¥ê¥¹¡¦¥ï¥¤¥ë¥À¡¼
ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¤ÊÁª¼ê¡§¥ª¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥È¥é¥¹¥Æ¥£¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥½¥¦¥¶¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥«¥Æ¥£¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ê¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É
2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢Á´38»î¹ç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂ¿¼ºÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ô¡¢¤Ê¤ó¤È104¼ºÅÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë0-6¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤«¤é¥Û¡¼¥à¤Ç4»î¹çÏ¢Â³5¼ºÅÀ°Ê¾å¤òµÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶þ¿«Åª¤ÊµÏ¿¤Þ¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¤¦¤Á2²ó¤ÏÆ±¤¸¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë½øÈ×Àï¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë0-8¤È¤¤¤¦¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÂçÇÔ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤¬¼å¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï-69¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3°Ì¡§2005-06¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É
³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§15
´ÆÆÄ¡§¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¢ª¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ü¡¼¥ë¡Ê»ÃÄê¡Ë
ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¤ÊÁª¼ê¡§¥±¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡¢¥í¥ê¡¼¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¡¢¥®¥ã¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ê¡¼¥ó¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥ë¡¦¥¿¥ì¥¯¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥°¥ì¥¤¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Û¥¤¥È¤Ê¤É
2002-03¥·¡¼¥º¥ó¤Ë19¥Ý¥¤¥ó¥È¤·¤«³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÅö»þ¤ÎºÇÄã¾¡ÅÀ¿ôµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡£¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«3Ç¯¡¢¼«¤éµÏ¿¤ò¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
³«Ëë¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡ÅÀ¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢¥Þ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ï2·î¤Ç²òÇ¤¡£¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ü¡¼¥ë¤¬»ÃÄêÅª¤Ë5·îËö¤Þ¤Ç»Ø´ø¤·¤¿¤¬¡¢À®ÀÓ¤Ï¸þ¾å¤»¤º3¾¡6Ê¬29ÇÔ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¹ß³Ê¤·¤¿¡£
¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¿¦¿Í¥í¥ê¡¼¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸Î¾ã¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Æ6»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¡§2024-25¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó
³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§12
´ÆÆÄ¡§¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¢ª¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥é¥¹¥¯¡Ê»ÃÄê¡Ë¢ª¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥æ¥ê¥Ã¥Á¢ª¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥é¥¹¥¯¡Ê»ÃÄê¡Ë
ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¤ÊÁª¼ê¡§¿û¸¶Í³Àª¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥ä¥ó¡¦¥Ù¥É¥Ê¥ì¥¯¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥é¥à¥º¥Ç¡¼¥ë¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ê¤É
ºòµ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¡ÖÎò»Ë¾åºÇÂ®¤Î¹ß³Ê¡×¤òµÊ¤·¤¿¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇÄã¾¡ÅÀµÏ¿¤Ç¤Ï2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿û¸¶Í³Àª¤â½êÂ°¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ86¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¼éÈ÷ÌÌ¤ÇÀÈ¤µ¤ò¸«¤»¡¢38»î¹ç¤Ç2¾¡6Ê¬30ÇÔ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿´ÆÆÄ¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âº®Íð¤¬Â³¤¡¢12·î¤Ë¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬²òÇ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥æ¥ê¥Ã¥Á¤â4·î¤ËÂàÇ¤¡£¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥é¥¹¥¯¤¬2²ó¤â»ÃÄêÅª¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡§2007-08¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£
³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§11
´ÆÆÄ¡§¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¢ª¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¸¥å¥¨¥ë
ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¤ÊÁª¼ê¡§¥Û¥Ã¥µ¥à¡¦¥¬¥ê¡¢¥±¥Ë¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¡¢¥¿¥¤¥í¥ó¡¦¥ß¥¢¡¼¥º¡¢¥í¥¤¡¦¥¥ã¥í¥ë¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Ö¥¹¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥µ¥ô¥§¡¼¥¸¤Ê¤É
2007-08¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¤Û¤É¡¢¡Ö¾º³Ê1Ç¯ÌÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¤ò1Éô¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åê»ñÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ14»î¹ç¤Ç6¥Ý¥¤¥ó¥È¤·¤«³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÈãÈ½¤·¤Æ11·î¤Ë²òÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¤¬¸åÇ¤¤È¤Ê¤ê¡¢1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï8¿Í¤â¤ÎÁª¼ê¤òÂçÎÌ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç1»î¹ç¤â¾¡Íø¤Ç¤¤º¡£·ë¶É1¾¡8Ê¬29ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤ï¤º¤«20¥´¡¼¥ë¤·¤«·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¨Áª½Ð´ð½à¤Ï¡¢³ÆÁª¼ê¤Î¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¤Ê¤¬¤éÉ®¼Ô¤Þ¤¿¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ç´ÑÅªÈ½ÃÇ¤â´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£