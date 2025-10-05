TV¥¢¥Ë¥á¡ØSI-VIS: The Sound of Heroes¡Ù¡¢Âè1ÏÃ·àÃæ²Î¡ÖMELODEA¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢·àÃæ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖSI-VIS¡×¤Ë¤è¤ëMUSIC VIDEO Anime ver.¤â¸ø³«¡ª
ANIPLEX ¡ß Sony Music¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØSI-VIS: The Sound of Heroes¡Ù¡Ê¥·¡¼¥ô¥£¥¹¡¡¥¶¡¡¥µ¥¦¥ó¥É¡¡¥ª¥Ö¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Ë¡¢ËÜÆü10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜÆüÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè1ÏÃ¡Öéçµ¤Ï°¡Ê¥ß¥é¡¼¥¸¥å¡Ë¤Î³¹¡×¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿·àÃæ²Î¡ÖMELODEA¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËAniplex Online Fest 2025¤Ë¤Æ¥»¥¤¥ì¡¼¥ó¤Î²Î¾§¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤òÎ¨¤¤¤Æ½é¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿±ÇÁü¤ò¡¢MUSIC VIDEO¤È¤·¤Æ¸ø³«¡ª¤Þ¤¿¡¢ÃæÅçÂî°Î¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂè1¥¯¡¼¥ëOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖSo Far Away¡×¤ÎÇÛ¿®¤â³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
Âè1ÏÃ·àÃæ²Î¡ÖMELODEA¡×
ÇÛ¿®Ãæ
https://si-vis.lnk.to/MELODEA
¡ÖMELODEA¡×
ºî»ì¡§NiiNo
ºî¶Ê¡§YUU for YOU, Yu-Ki Kokubo
ÊÔ¶Ê¡§YUU for YOU
²Î¾§¡§SI-VIS
Âè1¥¯¡¼¥ëOP¥Æ¡¼¥Þ
¡ÖSo Far Away¡×
ÇÛ¿®³«»Ï
https://SI-VIS.lnk.to/SoFarAway
¡ÖSo Far Away¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÃæÅçÂî°Î
ÊÔ¶Ê¡§¸ÍÅèÍ§Í´
Bass¡§±üÌîæÆÂÀ
Guitars & Programming¡§¸ÍÅèÍ§Í´
Recording engineer¡§¾®ÎÓ¥¿¥¤¥Á (SISTER.INC.)
Mixing engineer¡§ÖºÅÄ¸²°ìÏº
Directed by ³ÑÅÄ¿òÆÁ (SISTER.INC.)
¡ÖSI-VIS¡×¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://open.spotify.com/playlist/2u7Rfy4Ch46T8s3KXrAPrI?si=GluMjOiMS_-uB19J40MEiw
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØSI-VIS: The Sound of Heroes¡Ù
2025Ç¯10·î5Æü(Æü)Ä«9»þ30Ê¬¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¤Ë¤ÆÏ¢Â³2¥¯¡¼¥ëÊüÁ÷Ãæ
ÇÛ¿®¾ðÊó
2025Ç¯10·î7Æü(²Ð)Àµ¸á¤è¤ê³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê¡£
ABEMA¡¿Prime Video¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ for Prime Video
DMMTV¡¿FOD¡¿Hulu¡¿Lemino¡¿NETFLIX¡¿U-NEXT¡¿¥¢¥Ë¥áÊüÂê
¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿TVer¡¿Anime Festa¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¿J:COM STREAM¡¿TELASA¡¿milplus
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡§µÈÅÄÂçÊå
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§´Ý¸Í»ËÌÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§º¸
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂçÄÐºÚÊæ¡¢Æ£°æÆàÈþ
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹â¶¶Èþ¹á¡¢»³ÃæÀµÇî
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÈøÇ·¾åÃÎµ×
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÂçÅìÉ´¹ç·Ã
¥¢¥¯¥·¥ç¥óºî²è´ÆÆÄ¡§Ê¿»³µ®¾Ï
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ËÒÌî¹§Íº
¿§ºÌÀß·×¡§ËÙÀî²ÂÅµ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§»°¾åñ¥ÂÀ
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¹â¶¶¾¿Í
ÊÔ½¸¡§¿ÀµÜ»ÊÍ³Èþ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ì¾ÁÒ Ì÷
²»³Ú¡§ËÓ·î¼þÊ¿
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥ô¥©¥ë¥ó
¼çÂê²Î
Âè1¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖSo Far Away¡×SI-VIS
Âè1¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖFRIENDS ¡õ SMILE¡×SI-VIS
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
YOSUKE¡§Ï²ÀîÂçÊå
¥»¥¤¥ì¡¼¥ó¡§º´ÁÒ°½²»
¦Ì¡Ê¥ß¥å¡¼¡Ë¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
¥½¥¦¥¸¡§Åç粼¿®Ä¹
JUNE¡Ê¥¸¥å¡¼¥ó¡Ë¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
YOSUKE ¡§YOSUKE starring Taisho from SI-VIS
¢¨¤Û¤«¸åÆü²ò¶Ø
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¥ê¡¼¥À¡¼¡¦YOSUKE¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÃË½÷º®À®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖSI-VIS¡×¡£
°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ç¹ñÆâ³°¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¤âÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿¿¤Î´é¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¾ÃÌÇ¤µ¤»¤ëÆæ¤ÎºÒ³²¡Ö¥ß¥é¡¼¥¸¥å¡×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖSI-VIS¡×¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò½¸¤á¤ÆÀï¤¦¡£
¤À¤¬É½¸þ¤¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤é¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
©2025 ¥Ï¥ë¥â¥Ë¥¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
TV¥¢¥Ë¥á¡ØSI-VIS: The Sound of Heroes¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://si-vis.live/