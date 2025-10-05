20Âå¤«¤éÉþ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤50Âå¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¿©»ö¡×¡£Ä«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤Û¤Ü¸ÇÄê¡§10·î¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤µ»ö
¼ê´Ö¥¼¥í¤Î¿©»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÌÌÅÝ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢½µ1²ó¤ÎÇã¤¤Êª¤ÎÆü¤ËÉûºÚ¤òÂ¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤ê¡¢ËèÆü¤ÎÍ¼¿©¤âÂ¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤½¤ì¤òÍâÄ«°Ê¹ß¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÄ«ÁÒ¿¿µÝ¤µ¤ó¡Ê¸½ºß50Âå¡Ë¡£É×ÉØ¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤Å¤¯¤ê¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ µ»ö¤Î½é½Ð¤Ï2024Ç¯10·î¡£Ç¯Îð¤ò´Þ¤áÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
Ä«¿©¤Ï¤Û¤Ü¸ÇÄê¡¢¤Ò¤¤ï¤êÇ¼Æ¦¤¬ÄêÈÖ²½¤·¤¿ÍýÍ³
»ä¤ÎÆ±µï¿Í¤ÏÉ×¤Î¤ß¡£°é¤ÁÀ¹¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±ÉÍÜ¤ä¤é¥«¥í¥ê¡¼¤ä¤é¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ä«¿©¤Ï¡¢Á°Ìë¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ª¤ß¤½½Á¤ò²¹¤áÄ¾¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÇ¼Æ¦¡¢¤æ¤ÇÍñ¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÀ¸Íñ¡Ë¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬ÄêÈÖ¡£Ç¼Æ¦¤È¤æ¤ÇÍñ¤Ï¡¢¹¥¤¤À¤«¤é¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¼è¤¹¤Ù¤¯µÁÌ³´¶¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯³èÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¿©»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¼Æ¦¤Ï¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¤Ò¤¤ï¤êÇ¼Æ¦¤ò¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤Ò¤¤ï¤êÇ¼Æ¦¤ÏÉáÄÌ¤ÎÇ¼Æ¦¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹ü¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä±ÉÍÜÁÇ¥Ó¥¿¥ß¥óK¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Í§¿Í¤¬¥Ö¥í¥°¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¡£¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤50Âå½÷À¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ò¤¤ï¤êÇ¼Æ¦¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï¡¢Ç¼Æ¦¤Ë¤Ï¥«¥é¥·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ï¥µ¥Ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¥«¥é¥·¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¹©É×
»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¿©¤Î¹¥¤ß¤¬»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÊÆ¤¬Âç¹¥¤¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤´ÈÓ¤Î¤ª¤È¤â¡×¤È¤ª¤ß¤½½Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¤ª¤ä¤Ä¤¬¤ï¤ê¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¿©»ö¤ÇÀÝ¤ë¤Ù¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ä¥µ¥×¥ê¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÊäµë¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È³ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤é¡¢¿åÊ¬Êäµë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¸¿å¡×¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÆþ±¡¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤á¤¿Ä²³è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢»ÔÈÎ¤ÎÊÆ¤³¤¦¤¸¤òÅ¬ÎÌ¡¢¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤Æ¿å¤ò²Ã¤¨¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î¡£¤³¤¦¤¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹á¤ê¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼çºÚ¤ÏÆù¤Èµû¤ò¸ò¸ß¤Ë¡£Â¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÍâÆü¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯
Ìë¤Î¼çºÚ¤Ï¡¢Æù¤«µû¤ÎÎÁÍý¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¡£Æù¤Î¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÆùÌîºÚßÖ¤á¤Ê¤É¤Ï¤ï¤¶¤ÈÂ¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÍâÆü¤ÎÄ«¤äÃë¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çºÚ¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ªÁíºÚ¤Ç¤¹¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀäÂÐ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤ß¤½½Á¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ëÌîºÚ¤ä¥¥Î¥³¤ò¤É¤Ã¤µ¤ê¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤ÎÊäµë¤ò¤ª¤ß¤½½Á¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¤ª¤ß¤½½Á¤âÉ¬¤ºÂ¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢Îä¤á¤¿¤éÆé¤´¤ÈÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¡¢ÍâÄ«²¹¤áÄ¾¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢Îä¤¿¤¤¤ª¤ß¤½½Á¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
Çã¤¤Êª¤Ï½µ1²ó¡¢¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë
¤ï¤¬²È¤ÎÇã¤¤Êª¤Ï½µ¤Ë1ÅÙ¡¢¼Ö¤ÇÂç·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢Æù¤äµû¤Ï¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤ÆÎäÅà¤Ë¡£ÌîºÚ¤Î²¼½èÍý¤ò¤·¡¢ÉûºÚ¤Å¤¯¤ê¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¼Ñ¤Ä¤±¤Ë¡¢¤Ê¤áÂû¡¢¥´¥Ü¥¦¤ÎßÖ¤á¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¼Ñ¤Ä¤±¤ÏÌÚÀ½¤Î´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤áÂû¤ä¥´¥Ü¥¦¤ÎßÖ¤á¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ«´ï¤Ï¥Õ¥¿¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎäÂ¢¸Ë¤Ø¡£¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¤Ë¤«¤±¤ë¼ê´Ö¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹·¤¸¤Æ¡¢½µ¤Ë1ÅÙ¤À¤±¤ÎÉûºÚ¤Å¤¯¤ê¤È¡¢Ìë¤Î¤¦¤Á¤ËÍâÄ«¤äÃë¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÂ¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ìÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¼Ö¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î½µ¤Ë1ÅÙ¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤¬¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÕ¤Ë¡¢¤ª»¶Êâ¤¬¤Æ¤é¶á½ê¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÂ¤·¤²¤¯ÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÌÌÅÝ¤À¤±¤ì¤ÉÂçÀÚ¤Ê¿©»ö¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¼«Î©¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ä¤¤Þ¤È¤¦ÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Æ·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Å¬ÅÙ¤Ë³°¿©¤ä¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ê¤É¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£