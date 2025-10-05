¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¥ì¥®¥å¥é¡¼È¯É½¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÃÙ¹ïÊÊ¡Ä²áµî¤Ë¤Ï·Ý¿ÍÃç´Ö¤«¤é¡ÈÂÞÃ¡¤¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â
¡¡10·î3Æü¡¢Ä«¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£¶âÍËÆü¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë½÷À¥Ô¥ó·Ý¿Í¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢½÷À¿Íµ¤¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤¬Ä«¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£10·îÂèÆó½µ¤«¤é¿·¤¿¤Ë¶âÍËÆü¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¶âÍËÆü¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½ä¤ê¡¢´î¤ÖÀ¼¤ÈÆ±»þ¤Ë¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡X¾å¤Ë¤Ï
¡Ô¶âÍËÆü¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼Æþ¤ë¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Í¡Õ
¡Ô¥Ò¥³¤µ¤ó¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¡ª¡©¤ä¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡Õ
¡¡¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç
¡Ô¤½¤·¤Æ¡¢¶âÍË¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¤³¤Î3¥ö·î´Ö¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿²Ë·¤»¤º¤ËÍè¤ì¤ë¤«¤Ê¡£¡Õ
¡Ô¤½¤Î¤¦¤Á²¿¤«¤·¤é¥ä¥é¥«¥·¤Æ¥´¥¸¥à¶âÍË¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼·»µ®w¡Õ
¡¡¤Ê¤É¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç³Øºß³Ø»þ¤«¤é·Ý¿Í³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£2011Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤ÈÂç´îÍø¤ÎºÍÇ½¤Î¹â¤µ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¡ØIPPON¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ÎÈÖ³°ÊÔ¡ØIPPON¥¹¥«¥¦¥È¡ÙÂè1²ó¡ÊÎ¾ºî¤È¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤òµ¤¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÏª½Ð¤¬Áý¤¨¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¥¥ç¥³¥í¥Ò¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¶È¤Î¤ª¾Ð¤¤°Ê³°¤Ë¾®Àâ¤äµÓËÜ¤Î¼¹É®¡¢¤½¤Î¤¦¤¨½÷Í¥¶È¤Ê¤ÉÈ¬ÌÌÏ»ç¾¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£TV¤Ê¤É¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤¤½¬À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤éË½Ïª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2021Ç¯7·îÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ËÇ¼¸À¤ÎÇö¹¬¤µ¤ó¤äA¥Þ¥Ã¥½¤Î²ÃÇ¼¤µ¤ó¡¢³¿Äâ¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¤Ê¤É¤«¤é¤âÃÙ¹ïÊÊ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¡ÈÂÞÃ¡¤¡É¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯3·î¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ï¥¤¡Ù¤Î»£±Æ»þ¤â¡¢2»þ´ÖÃÙ¹ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡Ø¤¢¤ÎÆü¤Î¸÷·Ê¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ÎÆü°ÊÍè¡¢°ìÅÙ¤âÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡Ù¤ÏÄ«Áá¤¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÃÙ¹ïÎò¤¬¤¢¤ë¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤Ä¤¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ëü¤¬°ìÃÙ¹ï¤·¤Æ¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥È¡¼¥¯ÎÏ¤È·Ý¿ÍÃç´Ö¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç²óÈò¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï3¥«·î´Ö¡¢Ìµ»ö¤Ë¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½