¥·¥ã¡¼¥×¤ÎŽ¢Âç¥Ò¥Ã¥È¼«Æ°Ä´ÍýÆéŽ£¤è¤ê°Â¤¯¤Æ¤¹¤´¤¤¡Ä¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¤¬3Ëü8000±ß¿·¾¦ÉÊ¤ËÅëºÜ¤·¤¿"ÊØÍøµ¡Ç½"
¢£¤«¤º®¤¼µ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç3Ëü±ßÂæ¤ÎÄã²Á³Ê¤ò¼Â¸½
¶áÇ¯¡¢ÉáµÚ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÈÅÅ¤Î1¤Ä¤¬¼«Æ°Ä´ÍýÆé¤À¡£¥³¥ó¥í¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÅÅ¸»¤ò»È¤¤¡¢Æé¤Ë¿©ºà¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¼«Æ°¤ÇÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥×¥í¥°¥é¥àµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ö¤À¤±¤ÇÄ´Íý¤¬²ÄÇ½¡£²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á°ÂÁ´¤Ç¡¢¿á¤¤³¤Ü¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ´Íý¤¬¤Ç¤¡¢Ä«¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Í¼¿©¤Î»þ´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤«¤º¤¬´°À®¤¹¤ë¡£¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤ëÊØÍø¤µ¤¬¿Íµ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¾Ý°õ¥Þ¥Û¡¼¥Ó¥ó¤ä¥·¥í¥«¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÀ½ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£Ç¯7·î¡¢¿·¤¿¤ËÃíÌÜ¤Î¼«Æ°Ä´ÍýÆé¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Î¡Ö¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼ ¥×¥í ¼«Æ°Ä´ÍýÆé CY3811J0¡×¡ÊÄ¾ÈÎ²Á³Ê3Ëü8000±ß¡Ë¤À¡£¼«Æ°¤ÇÆéÄì¤«¤é¤Î¤«¤º®¤¼Ä´Íý¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¼«Æ°¤«¤º®¤¼¥Ñ¥É¥ë¡×¤ò½é¤á¤ÆÅëºÜ¤·¤¿¡£
¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç2Ëü¡Á3Ëü±ßÁ°¸å¤Î¼«Æ°Ä´ÍýÆé¤È¤·¤Æ¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼¤òÈÎÇä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼«Æ°¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ5Ëü¡Á7Ëü±ßÁ°¸å¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥ß¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¤«¤º®¤¼µ¡Ç½¤ò¾å°Ì¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼ ¥×¥í¤ËÅëºÜ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¢£¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¡×¤ÇËèÆü¤ÎÎÁÍý¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë
¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤ª¤Þ¤«¤»Ä´Íý¡Ù¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥¯¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥ß¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼¤Ï¡ÈËèÆü¤Î¤ªÎÁÍý¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë¡É¤³¤È¤¬À½ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¡£¹¥¤ß¤ÇÎÁÍý¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÄ´À°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÁàºî¤¬Â¿¤¤¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼¤Ë¤«¤º®¤¼¥Ñ¥É¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÁ´¼«Æ°Ä´ÍýÆé¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤¢¤Ã¤¿²ÃÇ®¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤«¤º®¤¼¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÆéÄì¤Î¿©ºà¤È¾å¤Ë¤¢¤ë¿©ºà¤ÇÌ£À÷¤ß¤ä²ÃÇ®¶ñ¹ç¤Ë¥à¥é¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤«¤º®¤¼µ¡Ç½¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬ÂçÉý¤ËÄã¸º¤Ç¤¡¢¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼ ¥×¥í¤Ç¤Ï¡¢Ä´ÍýÃæ¤Ë¤«¤º®¤¼¥Ñ¥É¥ë¤¬²óÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©ºà¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ò¤«¤º®¤¼¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ßÖ¤á¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ä¾Æ¤¤½¤Ð¡¢ÌîºÚßÖ¤á¤Ê¤É¤ÎÄ´Íý¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¼«Æ°Ä´ÍýÆé¤ÎÍº¤ÏÎß·×65ËüÂæ¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¡×
¼«Æ°Ä´ÍýÆé¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Î¡Ö¥Ø¥ë¥·¥ª¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¡×¤À¡£2015Ç¯¤Ë½éÂå¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¡¢Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô65ËüÂæ¡Ê2024Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤¬²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¿Î¢¤Ë¤Þ¤¼µ»¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢¤¤¤Á¤Ï¤ä¤¯¼«Æ°¤Ç¤«¤º®¤¼¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÁ°¤Ë¤â¼«Æ°Ä´ÍýÆé¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¿¤À²ÃÇ®¤·¤Æ¡¢¼Ñ¹þ¤à¤À¤±¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Ï¤«¤º®¤¼µ¡Ç½¤äÌµ¿åÄ´Íý¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°Ä´ÍýÆé¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¼«¿È¤âIoTÂÐ±þ¤ä¡¢ÊÌÇä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÆéÄì¤«¤é¥Ø¥é¤Ç¤«¤º®¤¼¤é¤ì¤ë¤Þ¤¼µ»¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤â¤Ã¤È¥¯¥Ã¥¯¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ÏÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö°µÎÏÄ´Íý¡Ü¤«¤º®¤¼¡×¤ÎÎ¾Î©¤ÏÄÁ¤·¤¤
¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼ ¥×¥í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï3¤Ä¤¢¤ë¡£ÌóÈ¾³Û¤Ê¤³¤È¡¢°µÎÏÄ´Íý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»þÃ»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÊÌÇä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÆéÄì¤Ç¤Î¼«Æ°¤«¤º®¤¼µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
°µÎÏÄ´Íý¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢°µÎÏÄ´Íý¡¢¾ø¤¹¡¢Ìµ¿åÄ´Íý¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ê¤Ä¤Ö¤¹¡Ë¡¢¤´¤Ï¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¡¢Æù¤¸¤ã¤¬¤Î7¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÄÌ¾ïÄ´Íý¤Ç¤â¡¢ßÖ¤á¡¢¼Ñ¤ë¡¢¥Ù¥¤¥¯¡¢¤ª¤ß¤½½Á¡¢¤á¤óÎà¡¢¼Ñ¤Ä¤á»Å¾å¤²¤Î6¥â¡¼¥É¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿©ºà¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ö¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£°µÎÏ¤ò³Ý¤±¤Ê¤¤ÄÌ¾ïÄ´Íý¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âÄ´Íý¤Ç¤¤ë¡£¥Õ¥¿¤Ï¡¢¥Ò¥ó¥¸¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃåÃ¦¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¼è¤ê³°¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤âÊØÍø¤À¡£
¸½ºß¡¢°µÎÏÄ´Íýµ¡Ç½¤È¤«¤º®¤¼µ¡Ç½¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°Ä´ÍýÆé¤Ï¡¢¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼ ¥×¥í¤ò½ü¤¯¤È¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥ª¡¼¥È¥¯¥Ã¥«¡¼ ¥Ó¥¹¥È¥í NF-AC1000¡×¡Ê¼ÂÀª²Á³Ê7Ëü4250±ß¡Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÀÇ½¤Ëº¹¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼ ¥×¥í¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥È¥í¤ÎÈ¾³Û¶á¤¤²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¢£Ìµ¿å¥«¥ì¡¼¤Ê¤éÌó7Ê¬¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤ë
¼ÂºÝ¤Ë¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼ ¥×¥í¤ò»È¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´Íý¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¥«¥ì¡¼¤ä¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¡¢³Ñ¼Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï°µÎÏµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÃ»»þ´Ö¤Ç¿©ºà¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯Ä´Íý¤Ç¤¤ë¡£
°µÎÏÄ´Íý¸å¤ÏÄÌ¾ï¡¢°µÎÏ¤¬È´¤±¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼ ¥×¥í¤Ç¤Ï¡¢²Ã°µÄ´Íý¸å¡¢¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤Ç´ÊÃ±Áàºî¤Î¡Ö°µÎÏÇÓ½Ð¥Ü¥¿¥ó¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤ÏµÞÂ®¸º°µ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤À¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ìµ¿å¥«¥ì¡¼¤Ê¤éÌó7Ê¬¤ÇÄ´Íý²ÄÇ½¡£»Å¹þ¤ß¤Ê¤ÉÁ°¸å¤Î»þ´Ö¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤â30Ê¬¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¢£ßÖ¤á¤Ê¤¬¤éÄ´Ì£ÎÁ¤òÂ¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½
ÂÐ¤·¤Æ¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥Á¥¥ó¤È¥È¥Þ¥È¤ÎÌµ¿å¥«¥ì¡¼¡×¤Ï65Ê¬¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÄ´Íý¤¹¤ë¡£¥ì¥·¥Ô¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²£ÊÂ¤Ó¤ÎÃ±½ã¤ÊÉ¾²Á¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¢Âð¸å¤ËµÞ¤¤¤ÇÄ´Íý¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¡¼¥º¤Ë¤Ï¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼ ¥×¥í¤Î¤Û¤¦¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼ ¥×¥í¤Ç¤â°µÎÏ¤ò³Ý¤±¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê²ÃÇ®Ä´Íý¤Ç¤¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¤¬»È¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤äÌîºÚßÖ¤á¤Ï¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤ÞÄ´Íý¤¬²ÄÇ½¡£¥Õ¥¿¤ÎÎ¢¤Ë¤«¤º®¤¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¼«Æ°¤«¤º®¤¼¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼ ¥×¥í¤Ê¤é¡¢¿©ºà¤òßÖ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤ÆÄ´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´¼«Æ°¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¹¥¤ß¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤ËºÇ½é¤ËÁ´ÉôÆþ¤ì¤ÆÁ´¼«Æ°¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£ºÇ¹âÀÇ½¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤ê¡¢É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¸·Áª
¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼ ¥×¥í¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤«¤º®¤¼µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é3Ëü±ßÂæ¤È°Â¤¤¤³¤È¡£¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¿Í¿ôÀ¤ÂÓ¤ä½é¤á¤Æ»È¤¦¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢3L¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤ÇºÇÂç4¿ÍÊ¬¤ÎÄ´Íý¤¬¤Ç¤¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£°µÎÏÄ´Íýµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»þÃ»Ä´Íý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àè¹Ô¤¹¤ë¶¥¹ç³Æ¼Ò¤Ë¤âÍ¥°Ì¤ÊÅÀ¤ÏÂ¿¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Î¾ì¹ç¡¢10Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥ì¥·¥Ô¡¢»È¤¤Êý¤Ê¤É¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡£¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥¹¥È¥í¤Î¾ì¹ç¡¢1285W¤Î¹â²ÐÎÏ¤Ç200¡î¡Ê¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼ ¥×¥í¤Ï700W¤Ç¡¢ºÇÂç150¡î¡Ë¤ÇßÖ¤áÄ´Íý¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢´ðËÜÀÇ½¤¬¹â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Î¾¥·¥ê¡¼¥º¤È¤â¤Ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤«¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëIoTµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼ ¥×¥í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤µ¡Ç½¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼ ¥×¥í¤Ï¤½¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤ò¾Ê¤¯¤³¤È¤Ç¡¢3Ëü±ßÂæ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤ä¥Ó¥¹¥È¥í¤¬ºÇ¿·¤ÎiPhone¤À¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥é¥¯¥é¡¦¥¯¥Ã¥«¡¼ ¥×¥í¤ÏiPhone SE¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£ºÇ¹âÀÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¡£É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¸·Áª¤·¤ÆÅëºÜ¤·¤¿¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Î¤¹¤´¤µ¤Ê¤Î¤À¡£
