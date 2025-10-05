¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×Èè¤ì¤¿Âç¿Í¤Ë»É¤µ¤ë¡Ä¿ÍÀ¸¤òÂå½þ¤Ë¶õ¤òÈô¤Ö¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡ÖÈô¤ÖÃË¡×¤Î·ëËö¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡Úºî¼Ô¤Ë¿Ö¤¯¡Û
¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¡¢Ä»¤Î¤è¤¦¤ËÈô¤Ù¤¿¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë²¿¤Î²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ¤¬¡Ö¶õ¤òÈô¤Ù¤ë¡×ÎÏ¤ò¤â¤é¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤òÇä¤Ã¤¿¾¡¸«¤Õ¤¦¤¿¤í¡¼(@mangaka_tsumi)¤µ¤ó¤Î¡ÖÈô¤ÖÃË¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯5·î¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÆÉ¤ßÀÚ¤êÌ¡²è¤Ç¡¢4700¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÇØ¹¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ä¿ÍÀ¸¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î!?¡×
43ºÐ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦Ä¹ÅçÌ´É§¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¡¢²ø¤·¤¤Ì¾»É¤òº¹¤·½Ð¤¹¿ÍÊª¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤³¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤½¤é¤È¤Ö¤Ò¤È¤Ó¤È¡×¤ÎÊ¸»ú¡£Ì´É§¤ÏÍ¶¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ¶õ¤òÈô¤ÖÌµÎÁÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎÏ¤òËÜÅö¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òº¹¤·½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¾¾ËÜÂçÍÎ¤µ¤ó¤ÎŽ¢Å´¥³¥ó¶Ú¥¯¥ê¡¼¥È¡×¤òÆÉ¤ß¡¢Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦ºî¼Ô¤Î¾¡¸«¤µ¤ó¡£ËÜºîŽ¢Èô¤ÖÃË¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇØ¹¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤Ï¤Þ¤º³¨¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
½øÈ×¤Ï³Ú¤·¤²¤Ë¸«¤¨¤ëÊª¸ì¤À¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÉÔµ¤Ì£¤ÊÊý¸þ¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥«¥ë¥È½¡¶µ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔµ¤Ì£¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¾¡¸«¤µ¤ó¡£ËÁÆ¬¤Ï·Ú¤ä¤«¤ËÉÁ¤¡¢¾¯¤·¤º¤ÄËÜÍè¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ØÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ì´É§¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö·î¡×¤Ï¡¢¾¡¸«¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÍß¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Î¾ÝÄ§¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ëþ·î¤ÎÌë¡¢¹¬¤»¤òµá¤á¤Æ·î¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ì´É§¡£¤½¤³¤ÇÈà¤¬¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸»×¤¤¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥é¥¹¥È¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤Ï¡¢ÆÉ¤à¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¹¥¤¡×¡ÖÂçÊÑ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡ÖÈô¤ÖÃË¡×¡£¾¡¸«¤µ¤ó¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¢¤Ê¤¿¤â¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¾¡¸«¤Õ¤¦¤¿¤í¡¼(@mangaka_tsumi)
