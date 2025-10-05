アニメ『SPY×FAMILY』Season 3（テレビ東京系）が10月4日より放送スタート。放送開始に合わせて、東京・渋谷では『SPY×FAMILY』にまつわるポップアップやサイネージが掲出されるなど、盛り上がりを見せている。

スピッツらしく描いてみせたフォージャー家の物語

『SPY×FAMILY』は遠藤達哉による漫画作品。スパイのロイド・フォージャーが任務のため、殺し屋のヨルと超能力者のアーニャとともに仮初めの家族を築く物語が描かれる。2022年にSeason 1、2023年にはSeason 2が放送されただけでなく、劇場アニメが公開されるなど、2020年代を代表するアニメシリーズとして圧倒的な人気を誇っている。シリアスな舞台設定やさまざまな登場人物たちの背景がありながらも、ストーリーやキャラクターはコミカルでポップ。子どもから大人まで幅広い世代が楽しむことができるのが『SPY×FAMILY』の魅力だ。

そんな『SPY×FAMILY』Season 3のオープニング主題歌をスピッツが担当することが発表された。これまで朝ドラ、映画、CMとさまざまなタイアップを担当してきたスピッツだが、TVアニメ作品への書き下ろし主題歌は今回が初となる。オープニング主題歌「灯を護る」は、スピッツらしい瑞々しいバンドアンサンブルと草野マサムネ（Vo/Gt）の歌声、そして『SPY×FAMILY』の世界観に寄り添う歌詞が印象的な楽曲に仕上がっている。

ティンパニーのような打楽器の音色が心音のように響くイントロは、未知のものに触れたアーニャの高揚する気持ちを表しているかのよう。〈モノクロの裏道を走り抜けてきた〉というフレーズはフォージャー家の3人が抱える過去や明かすことのできない真の素性を踏まえた歌詞とも解釈できる。2023年の「美しい鰭」（劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)』主題歌）を経て、さらに研ぎ澄まされたスピッツの音楽がアニメ作品と交わり、新たに生まれた楽曲とも言えるだろう。

さらに、10月5日には『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』が地上波初放送される。2023年12月に劇場公開された同作は、原作者・遠藤が監修／キャラクター原案を務めた完全新作ストーリー。アーニャの学校で行われる調理実習に際し、審査員を務める校長の好物のお菓子を作るために家族旅行に出かけたフォージャー一家が旅先で事件に巻き込まれていく、『SPY×FAMILY』らしいドタバタな物語が描かれる。

主題歌を担当したのはOfficial髭男dismと星野源。この2組はSeason 1の第1クールでもオープニング主題歌とエンディング主題歌をそれぞれ担当しており、ファンにとっては嬉しい再タッグとなった。

Offcial髭男dism「SOULSOUP」、星野源「光の跡」が彩った『CODE: White』

『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』にOfficial髭男dismが書き下ろしたのは「SOULSOUP」。イントロから鳴り響くホーンセクションがフォージャー一家の冒険を後押しし、ソウルフルに躍動するリズムがその旅路を盛り上げる。サビかと聴き紛うほどの熱量と解放感を帯びたBメロから、その臨界点をさらに超えた爆発を見せるサビへ移り変わる展開に、これでもかというOfficial髭男dismの情熱の発露を感じさせる。

劇場版作品で描かれるフォージャー一家の冒険やピンチをベースとした歌詞が展開される「SOULSOUP」の中でも特筆したいのは、サビ明けのフレーズ〈独りきりで生きてた時より大盛りになったな〉だろう。そうして過去を振り返りながらも、〈あなたとの日々を欠かしたくないの〉と家族として互いがかけがえのない存在になりつつある3人の心模様を鮮やかに描いている。

劇場版のもうひとつの主題歌が星野源「光の跡」だ。今年リリースされた星野の6thアルバム『Gen』には「Why」と改題されている。同曲は、打ち込みを使用したHIPHOP調のビートとR&B調のミディアムバラードが調和したサウンドが、アニメ作品の主題歌としては前衛的に響く楽曲。〈人はやがて／消え去るの〉という衝撃的な導入は、サビの〈消えてゆくのに なぜ／ただ 忘れたくない思い出を／増やすのだろう〉というフレーズに連なるピース。生命はやがて息絶えるもので、それは『SPY×FAMILY』のキャラクターにも同じことが言える。

ロイドがスパイとして所属する西国・ウェスタリスと東国・オスタニアは冷戦下であり、彼がスパイとして暗躍することで東西の平和が保たれている。そして、ヨルも常に殺し屋稼業を続ける中で常に生命の危機に晒されている。明るくポップな作風の『SPY×FAMILY』という作品でも“死”は決して遠いものではない。劇場版でも一家はそれぞれに生命の危機にさらされることとなる。それでもー家の3人が時に自分の身を挺して互いを護るために奔走するのは、それぞれの利害関係が一致しているからという理由だけでなく、3人が“思い出を増やす”ことで本当の意味での家族になりつつあるからなのだ。

ここまで取り上げたアーティスト以外にもBUMP OF CHICKENやVaundy、Adoといった錚々たるアーティストたちが『SPY×FAMILY』の主題歌を担当してきた。Season 3のエンディング主題歌は、YOASOBIでikuraとしても活躍する幾田りらが担当する。魅力的なストーリーやキャラクターで幅広い世代に支持される『SPY×FAMILY』だからこそ、今後も世代を超えたアーティストたちが主題歌を歌い継いでいくだろう。

（文＝ふじもと）