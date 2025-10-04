、

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

先日開催された、Amazonの新製品発表会。Fire TV Stick、セキュリティカメラ・ドアベルのRingシリーズ、スマートスピーカー＆スマートディスプレイのEchoシリーズに新モデルが追加され、日本でもすでにAmazon公式サイトで予約がはじまっています。

が、Amazonジャパンでは発表されなかったけど気になる品がこれ、Kindle Scribe Colorsoftです。米Gizmodo編集部がさっそく実機にさわっていましたが、単純にフルカラー化しただけでなく、白黒版の既存Kindle Scribeからもハードとしてアップデートされています。

Kindle Scribe Colorsoft

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

昨年、電子書籍リーダーKindleのフルカラー版が登場。日本では今年7月に販売がスタートしました。電子リーダーがカラー化するなら、Kindleのメモ＆お絵描きパッドであるKindle Scribeもカラー化してくれよと思っていましたが、その念は無事Amazonに届いてました。

11インチの電子インクペーパータブレットKindle Scribe Colorsoftは、AmaoznハードウェアトップのPanos Panay氏いわく、ディスプレイデジタイザからスタイラスまで、すべてを再構築してはじめて実現した品だといいます。

お絵描きよりもメモパッドとしての役割が主なKindle Scribe Colorsoft。「Quick Notes」機能は、メモを最前線ド真ん中に手早く表示し、「Workspace」は本やドキュメント、メモを1つのフォルダにまとめて管理。ドキュメントは、Microsoft OneDriveとGoogle Driveと連携可能、Microsoft OneNoteにノートを出力できます。手書きメモは、Alexa+を使って検索も可能。

スタイラスペン同梱で、価格は630ドル（10万円弱）。アメリカで年内発売予定。

日本での販売は明らかになっていませんが、Kindle Colorsoftの流れだと2026年中にはやってきそう？ ただ、米Amazonのプレスリリースを見ると、年内アメリカ、来年頭にイギリスとドイツでも発売予定とあるので、日本に来るなら後半なの…かなぁ。正直、高いですよねこれ。

Kindle Scribe (2025 ver.)

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

じつは、白黒版Kindle Scribeも2025年新モデルが発表されています。が、日本は（今のところ）販売なし。

Kindle Scribe Colorsoftと合わせて、こちらもハードのデザイン自体が前モデル（2024 ver.）から変わっています。1番わかりやすいのは、ベゼルが4方向均一になっているところ。今までは左側だけ大きくて、右利きの人にとっては持ちやすいという利点がありました。が、新モデルは上下左右ベゼルは同じ分量です。これ、好き嫌いわかれそう。

前モデルより少し薄く、軽くなって、5.4ミリの400グラム。性能は、インク表示のレイテンシはわずか12ミリ秒。ページ繰りや記述が40％スピードアップ。

フロントライト付きとなしの2モデル展開で、前者は499.99ドル（約7万5000円）、後者は429.99ドル（約6万6000円）。

Source: Amazon